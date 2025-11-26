Этот сигнал предлагает надежную и проверенную торговую стратегию, которая успешно тестировалась в течение последних 5 лет в различных рыночных условиях. Начиная с депозита 1000€, сигнал стабильно показывал месячную доходность от 15% до 20%, со средним просадкой от 5% до 10% и максимальной просадкой до 30%.

Стратегия основана на дисциплинированном трендовом подходе с систематическим риск-менеджментом, без использования рискованных методов, таких как Мартингейл. Все сделки, как правило, закрываются в течение 24 часов, чтобы ограничить риски и обеспечить высокую ликвидность.

Для оптимальной производительности рекомендуется использовать брокера с низкими или нулевыми спредами и временем исполнения менее 30 мс. Этот сигнал предназначен для стабильной работы в различных рыночных условиях и подходит для инвесторов, ищущих сбалансированный подход между доходностью и риском.

Подпишитесь на этот сигнал, если вы ищете прозрачную, проверенную временем торговую методику с последовательным ростом и контролируемыми рисками.