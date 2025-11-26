СигналыРазделы
Alexander Konstantin Webner

AUDNZD EURGBP EURCHF MT5 Reliable

Alexander Konstantin Webner
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 9%
PUPrime-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
81 (74.31%)
Убыточных трейдов:
28 (25.69%)
Лучший трейд:
69.06 EUR
Худший трейд:
-23.27 EUR
Общая прибыль:
219.65 EUR (6 419 pips)
Общий убыток:
-109.23 EUR (2 482 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (20.05 EUR)
Макс. прибыль в серии:
103.93 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
78.71%
Макс. загрузка депозита:
26.83%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
47 (43.12%)
Коротких трейдов:
62 (56.88%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
1.01 EUR
Средняя прибыль:
2.71 EUR
Средний убыток:
-3.90 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-92.10 EUR)
Макс. убыток в серии:
-92.10 EUR (6)
Прирост в месяц:
9.20%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
92.10 EUR (6.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.86% (92.10 EUR)
По эквити:
34.11% (419.26 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCHF.s 47
EURGBP.s 34
AUDNZD.s 27
AUDCAD.s 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCHF.s 48
EURGBP.s 57
AUDNZD.s 20
AUDCAD.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCHF.s 1.8K
EURGBP.s 785
AUDNZD.s 1.3K
AUDCAD.s 51
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +69.06 EUR
Худший трейд: -23 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +20.05 EUR
Макс. убыток в серии: -92.10 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Этот сигнал предлагает надежную и проверенную торговую стратегию, которая успешно тестировалась в течение последних 5 лет в различных рыночных условиях. Начиная с депозита 1000€, сигнал стабильно показывал месячную доходность от 15% до 20%, со средним просадкой от 5% до 10% и максимальной просадкой до 30%.
Стратегия основана на дисциплинированном трендовом подходе с систематическим риск-менеджментом, без использования рискованных методов, таких как Мартингейл. Все сделки, как правило, закрываются в течение 24 часов, чтобы ограничить риски и обеспечить высокую ликвидность.
Для оптимальной производительности рекомендуется использовать брокера с низкими или нулевыми спредами и временем исполнения менее 30 мс. Этот сигнал предназначен для стабильной работы в различных рыночных условиях и подходит для инвесторов, ищущих сбалансированный подход между доходностью и риском.
Подпишитесь на этот сигнал, если вы ищете прозрачную, проверенную временем торговую методику с последовательным ростом и контролируемыми рисками.
2025.12.09 09:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 01:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 10:50
Share of trading days is too low
2025.11.27 10:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 21:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 21:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 21:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 21:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 21:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
