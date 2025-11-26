- Прирост
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
81 (74.31%)
Убыточных трейдов:
28 (25.69%)
Лучший трейд:
69.06 EUR
Худший трейд:
-23.27 EUR
Общая прибыль:
219.65 EUR (6 419 pips)
Общий убыток:
-109.23 EUR (2 482 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (20.05 EUR)
Макс. прибыль в серии:
103.93 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
78.71%
Макс. загрузка депозита:
26.83%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
47 (43.12%)
Коротких трейдов:
62 (56.88%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
1.01 EUR
Средняя прибыль:
2.71 EUR
Средний убыток:
-3.90 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-92.10 EUR)
Макс. убыток в серии:
-92.10 EUR (6)
Прирост в месяц:
9.20%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
92.10 EUR (6.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.86% (92.10 EUR)
По эквити:
34.11% (419.26 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCHF.s
|47
|EURGBP.s
|34
|AUDNZD.s
|27
|AUDCAD.s
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCHF.s
|48
|EURGBP.s
|57
|AUDNZD.s
|20
|AUDCAD.s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCHF.s
|1.8K
|EURGBP.s
|785
|AUDNZD.s
|1.3K
|AUDCAD.s
|51
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Лучший трейд: +69.06 EUR
Худший трейд: -23 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +20.05 EUR
Макс. убыток в серии: -92.10 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Этот сигнал предлагает надежную и проверенную торговую стратегию, которая успешно тестировалась в течение последних 5 лет в различных рыночных условиях. Начиная с депозита 1000€, сигнал стабильно показывал месячную доходность от 15% до 20%, со средним просадкой от 5% до 10% и максимальной просадкой до 30%.
Стратегия основана на дисциплинированном трендовом подходе с систематическим риск-менеджментом, без использования рискованных методов, таких как Мартингейл. Все сделки, как правило, закрываются в течение 24 часов, чтобы ограничить риски и обеспечить высокую ликвидность.
Для оптимальной производительности рекомендуется использовать брокера с низкими или нулевыми спредами и временем исполнения менее 30 мс. Этот сигнал предназначен для стабильной работы в различных рыночных условиях и подходит для инвесторов, ищущих сбалансированный подход между доходностью и риском.
Подпишитесь на этот сигнал, если вы ищете прозрачную, проверенную временем торговую методику с последовательным ростом и контролируемыми рисками.
