- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
8 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
En iyi işlem:
2.75 EUR
En kötü işlem:
-0.30 EUR
Brüt kâr:
8.94 EUR (613 pips)
Brüt zarar:
-0.30 EUR (18 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (5.42 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
5.42 EUR (4)
Sharpe oranı:
1.03
Alım-satım etkinliği:
70.50%
Maks. mevduat yükü:
1.17%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
28.80
Alış işlemleri:
1 (11.11%)
Satış işlemleri:
8 (88.89%)
Kâr faktörü:
29.80
Beklenen getiri:
0.96 EUR
Ortalama kâr:
1.12 EUR
Ortalama zarar:
-0.30 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.30 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.30 EUR (1)
Aylık büyüme:
0.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.30 EUR (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.54% (6.49 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCHF.s
|4
|EURGBP.s
|3
|AUDNZD.s
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCHF.s
|4
|EURGBP.s
|4
|AUDNZD.s
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCHF.s
|151
|EURGBP.s
|198
|AUDNZD.s
|246
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
This signal offers a reliable and thoroughly tested trading strategy, demonstrating consistent performance over the past five years across various market conditions. Starting with a capital of €1,000, it has delivered steady monthly profits of 15-20%, with an average drawdown of 5-10% and a maximum drawdown of 30%.
The strategy is based on disciplined trend-following combined with systematic risk management, explicitly avoiding high-risk methods such as Martingale. Most trades are closed within approximately 24 hours, helping to limit exposure and maintain high liquidity.
For optimal performance, it is recommended to use a broker with low or zero spreads and order execution times below 30 milliseconds. This system is designed to operate stably in diverse market environments, making it ideal for investors seeking a well-balanced approach to growth and risk.
Subscribe to this signal if you are interested in a transparent, proven trading method with consistent growth and controlled risk levels.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
1
100%
9
88%
70%
29.80
0.96
EUR
EUR
1%
1:500