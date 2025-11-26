- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
8 (88.88%)
Perte trades:
1 (11.11%)
Meilleure transaction:
2.75 EUR
Pire transaction:
-0.30 EUR
Bénéfice brut:
8.94 EUR (613 pips)
Perte brute:
-0.30 EUR (18 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (5.42 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
5.42 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
1.03
Activité de trading:
70.50%
Charge de dépôt maximale:
1.17%
Dernier trade:
27 il y a des minutes
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
28.80
Longs trades:
1 (11.11%)
Courts trades:
8 (88.89%)
Facteur de profit:
29.80
Rendement attendu:
0.96 EUR
Bénéfice moyen:
1.12 EUR
Perte moyenne:
-0.30 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.30 EUR)
Perte consécutive maximale:
-0.30 EUR (1)
Croissance mensuelle:
0.72%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
0.30 EUR (0.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.54% (6.49 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURCHF.s
|4
|EURGBP.s
|3
|AUDNZD.s
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURCHF.s
|4
|EURGBP.s
|4
|AUDNZD.s
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURCHF.s
|151
|EURGBP.s
|198
|AUDNZD.s
|246
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2.75 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +5.42 EUR
Perte consécutive maximale: -0.30 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Ce signal propose une stratégie de trading fiable et éprouvée, testée avec succès sur les 5 dernières années dans diverses phases de marché. À partir d’un capital de 1000€, le signal a généré une rentabilité mensuelle constante comprise entre 15% et 20%, avec un drawdown moyen de 5 à 10% et un drawdown maximum de 30%.
La stratégie repose sur un suivi discipliné des tendances et une gestion systématique des risques, sans recourir à des méthodes risquées telles que le martingale. Toutes les transactions sont généralement clôturées dans les 24 heures afin de limiter le risque et assurer une forte liquidité.
Pour une performance optimale, il est recommandé d’utiliser un broker avec spreads faibles ou nuls et un temps d’exécution inférieur à 30 ms. Ce signal est conçu pour fonctionner de manière stable dans divers environnements de marché et convient aux investisseurs recherchant un équilibre entre rendement et risque.
Abonnez-vous à ce signal si vous recherchez une méthode de trading transparente, éprouvée, avec une croissance régulière et des risques maîtrisés.
Aucun avis
