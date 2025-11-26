Ce signal propose une stratégie de trading fiable et éprouvée, testée avec succès sur les 5 dernières années dans diverses phases de marché. À partir d’un capital de 1000€, le signal a généré une rentabilité mensuelle constante comprise entre 15% et 20%, avec un drawdown moyen de 5 à 10% et un drawdown maximum de 30%.

La stratégie repose sur un suivi discipliné des tendances et une gestion systématique des risques, sans recourir à des méthodes risquées telles que le martingale. Toutes les transactions sont généralement clôturées dans les 24 heures afin de limiter le risque et assurer une forte liquidité.

Pour une performance optimale, il est recommandé d’utiliser un broker avec spreads faibles ou nuls et un temps d’exécution inférieur à 30 ms. Ce signal est conçu pour fonctionner de manière stable dans divers environnements de marché et convient aux investisseurs recherchant un équilibre entre rendement et risque.

Abonnez-vous à ce signal si vous recherchez une méthode de trading transparente, éprouvée, avec une croissance régulière et des risques maîtrisés.