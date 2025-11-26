- Incremento
Total de Trades:
113
Transacciones Rentables:
83 (73.45%)
Transacciones Irrentables:
30 (26.55%)
Mejor transacción:
69.06 EUR
Peor transacción:
-23.27 EUR
Beneficio Bruto:
221.43 EUR (6 568 pips)
Pérdidas Brutas:
-109.93 EUR (2 554 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (20.05 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
103.93 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
80.52%
Carga máxima del depósito:
26.83%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.21
Transacciones Largas:
47 (41.59%)
Transacciones Cortas:
66 (58.41%)
Factor de Beneficio:
2.01
Beneficio Esperado:
0.99 EUR
Beneficio medio:
2.67 EUR
Pérdidas medias:
-3.66 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-92.10 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-92.10 EUR (6)
Crecimiento al mes:
9.29%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
92.10 EUR (6.86%)
Reducción relativa:
De balance:
6.86% (92.10 EUR)
De fondos:
34.11% (419.26 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURCHF.s
|47
|EURGBP.s
|36
|AUDNZD.s
|29
|AUDCAD.s
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURCHF.s
|48
|EURGBP.s
|58
|AUDNZD.s
|21
|AUDCAD.s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURCHF.s
|1.8K
|EURGBP.s
|797
|AUDNZD.s
|1.4K
|AUDCAD.s
|51
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Mejor transacción: +69.06 EUR
Peor transacción: -23 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +20.05 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -92.10 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PUPrime-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Esta señal ofrece una estrategia de trading fiable y probada, que ha sido exitosamente testeada durante los últimos 5 años en diversas fases de mercado. Comenzando con un capital de 1000€, la señal ha mostrado una rentabilidad mensual constante entre el 15% y el 20%, con una caída media del 5% al 10% y una caída máxima del 30%.
La estrategia se basa en un seguimiento disciplinado de tendencias con una gestión sistemática de riesgos, sin utilizar métodos arriesgados como el martingala. Todas las operaciones se cierran normalmente en un plazo de 24 horas, para limitar el riesgo y garantizar una alta liquidez.
Para obtener un rendimiento óptimo, se recomienda utilizar un broker con spreads bajos o nulos y un tiempo de ejecución inferior a 30 ms. Esta señal está diseñada para funcionar de forma estable en diferentes entornos de mercado y es adecuada para inversores que buscan un equilibrio entre rentabilidad y riesgo.
Suscríbase a esta señal si busca un método de trading transparente, probado y con crecimiento constante y riesgos controlados.
