Esta señal ofrece una estrategia de trading fiable y probada, que ha sido exitosamente testeada durante los últimos 5 años en diversas fases de mercado. Comenzando con un capital de 1000€, la señal ha mostrado una rentabilidad mensual constante entre el 15% y el 20%, con una caída media del 5% al 10% y una caída máxima del 30%.

La estrategia se basa en un seguimiento disciplinado de tendencias con una gestión sistemática de riesgos, sin utilizar métodos arriesgados como el martingala. Todas las operaciones se cierran normalmente en un plazo de 24 horas, para limitar el riesgo y garantizar una alta liquidez.

Para obtener un rendimiento óptimo, se recomienda utilizar un broker con spreads bajos o nulos y un tiempo de ejecución inferior a 30 ms. Esta señal está diseñada para funcionar de forma estable en diferentes entornos de mercado y es adecuada para inversores que buscan un equilibrio entre rentabilidad y riesgo.

Suscríbase a esta señal si busca un método de trading transparente, probado y con crecimiento constante y riesgos controlados.