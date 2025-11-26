- Crescimento
Negociações:
113
Negociações com lucro:
83 (73.45%)
Negociações com perda:
30 (26.55%)
Melhor negociação:
69.06 EUR
Pior negociação:
-23.27 EUR
Lucro bruto:
221.43 EUR (6 568 pips)
Perda bruta:
-109.93 EUR (2 554 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (20.05 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
103.93 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
80.52%
Depósito máximo carregado:
26.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.21
Negociações longas:
47 (41.59%)
Negociações curtas:
66 (58.41%)
Fator de lucro:
2.01
Valor esperado:
0.99 EUR
Lucro médio:
2.67 EUR
Perda média:
-3.66 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-92.10 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-92.10 EUR (6)
Crescimento mensal:
9.29%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
92.10 EUR (6.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.86% (92.10 EUR)
Pelo Capital Líquido:
34.11% (419.26 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCHF.s
|47
|EURGBP.s
|36
|AUDNZD.s
|29
|AUDCAD.s
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCHF.s
|48
|EURGBP.s
|58
|AUDNZD.s
|21
|AUDCAD.s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCHF.s
|1.8K
|EURGBP.s
|797
|AUDNZD.s
|1.4K
|AUDCAD.s
|51
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +69.06 EUR
Pior negociação: -23 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +20.05 EUR
Máxima perda consecutiva: -92.10 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
This signal offers a reliable and thoroughly tested trading strategy, demonstrating consistent performance over the past five years across various market conditions. Starting with a capital of €1,000, it has delivered steady monthly profits of 15-20%, with an average drawdown of 5-10% and a maximum drawdown of 30%.
The strategy is based on disciplined trend-following combined with systematic risk management, explicitly avoiding high-risk methods such as Martingale. Most trades are closed within approximately 24 hours, helping to limit exposure and maintain high liquidity.
For optimal performance, it is recommended to use a broker with low or zero spreads and order execution times below 30 milliseconds. This system is designed to operate stably in diverse market environments, making it ideal for investors seeking a well-balanced approach to growth and risk.
Subscribe to this signal if you are interested in a transparent, proven trading method with consistent growth and controlled risk levels.
