Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
2.75 EUR
Worst Trade:
-0.30 EUR
Profitto lordo:
8.94 EUR (613 pips)
Perdita lorda:
-0.30 EUR (18 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (5.42 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
5.42 EUR (4)
Indice di Sharpe:
1.03
Attività di trading:
71.50%
Massimo carico di deposito:
1.17%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
28.80
Long Trade:
1 (11.11%)
Short Trade:
8 (88.89%)
Fattore di profitto:
29.80
Profitto previsto:
0.96 EUR
Profitto medio:
1.12 EUR
Perdita media:
-0.30 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.30 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.30 EUR (1)
Crescita mensile:
0.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.30 EUR (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.54% (6.49 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCHF.s
|4
|EURGBP.s
|3
|AUDNZD.s
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCHF.s
|4
|EURGBP.s
|4
|AUDNZD.s
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCHF.s
|151
|EURGBP.s
|198
|AUDNZD.s
|246
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Best Trade: +2.75 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.42 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.30 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Questo segnale offre una strategia di trading affidabile e collaudata, testata con successo negli ultimi 5 anni in diverse fasi di mercato. Partendo da un capitale di 1000€, il segnale ha mostrato un rendimento mensile costante tra il 15% e il 20%, con un drawdown medio del 5-10% e un drawdown massimo del 30%.
La strategia si basa su un approccio disciplinato al trend-following con una gestione sistematica del rischio, senza l’utilizzo di metodi rischiosi come il martingala. Tutte le operazioni vengono chiuse entro 24 ore per limitare il rischio e garantire alta liquidità.
Per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare un broker con spread bassi o nulli e un tempo di esecuzione inferiore a 30 ms. Questo segnale è progettato per funzionare stabilmente in diversi ambienti di mercato ed è adatto a investitori che cercano un equilibrio tra rendimento e rischio.
Abbonati a questo segnale se cerchi un metodo di trading trasparente, collaudato, con crescita costante e rischi controllati.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
1
100%
9
88%
72%
29.80
0.96
EUR
EUR
1%
1:500