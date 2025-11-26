信号部分
信号 / MetaTrader 4 / DIMENSION 7H
Luiz Morgan Soares Duarte Filho

DIMENSION 7H

Luiz Morgan Soares Duarte Filho
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 32%
Exness-Real26
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 855
盈利交易:
1 398 (75.36%)
亏损交易:
457 (24.64%)
最好交易:
224.13 USD
最差交易:
-464.96 USD
毛利:
8 404.88 USD (20 364 577 pips)
毛利亏损:
-6 845.69 USD (21 399 528 pips)
最大连续赢利:
45 (68.66 USD)
最大连续盈利:
386.26 USD (15)
夏普比率:
0.04
交易活动:
97.40%
最大入金加载:
5.86%
最近交易:
33 几分钟前
每周交易:
667
平均持有时间:
18 小时
采收率:
1.56
长期交易:
668 (36.01%)
短期交易:
1 187 (63.99%)
利润因子:
1.23
预期回报:
0.84 USD
平均利润:
6.01 USD
平均损失:
-14.98 USD
最大连续失误:
8 (-37.06 USD)
最大连续亏损:
-496.15 USD (3)
每月增长:
13.43%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 002.51 USD (13.87%)
相对跌幅:
结余:
13.87% (1 002.51 USD)
净值:
32.72% (2 005.76 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 991
BTCUSD 757
AUDCAD 14
EURGBP 9
USDCAD 9
EURCHF 8
EURUSD 8
US500 8
ETHUSD 8
AUDNZD 8
AUDUSD 7
US30 7
CADCHF 5
NZDCAD 4
XAGUSD 3
NZDCHF 3
NZDUSD 3
DE30 3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 232
BTCUSD 1.1K
AUDCAD 37
EURGBP 44
USDCAD -17
EURCHF 11
EURUSD 22
US500 26
ETHUSD -117
AUDNZD 18
AUDUSD 23
US30 8
CADCHF 7
NZDCAD 18
XAGUSD 122
NZDCHF 6
NZDUSD 8
DE30 -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 13K
BTCUSD -979K
AUDCAD 2.7K
EURGBP 1.6K
USDCAD -880
EURCHF 123
EURUSD 22
US500 45K
ETHUSD -122K
AUDNZD -213
AUDUSD 535
US30 8.8K
CADCHF 490
NZDCAD 1.1K
XAGUSD 2.5K
NZDCHF 126
NZDUSD 125
DE30 -383
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +224.13 USD
最差交易: -465 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +68.66 USD
最大连续亏损: -37.06 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real25
0.56 × 2083
RoboForex-Prime
2.00 × 14
VantageInternational-Live 3
3.15 × 13
Exness-Real24
4.43 × 23
MEXAtlantic-Real
8.00 × 1
XMGlobal-Real 2
10.00 × 1
FXChoice-Pro Live
11.40 × 5
Exness-Real26
12.35 × 1343
Exness-Real3
15.80 × 20
testes e testes nao disponivel para copia
没有评论
2025.12.24 17:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
