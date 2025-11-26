- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 855
盈利交易:
1 398 (75.36%)
亏损交易:
457 (24.64%)
最好交易:
224.13 USD
最差交易:
-464.96 USD
毛利:
8 404.88 USD (20 364 577 pips)
毛利亏损:
-6 845.69 USD (21 399 528 pips)
最大连续赢利:
45 (68.66 USD)
最大连续盈利:
386.26 USD (15)
夏普比率:
0.04
交易活动:
97.40%
最大入金加载:
5.86%
最近交易:
33 几分钟前
每周交易:
667
平均持有时间:
18 小时
采收率:
1.56
长期交易:
668 (36.01%)
短期交易:
1 187 (63.99%)
利润因子:
1.23
预期回报:
0.84 USD
平均利润:
6.01 USD
平均损失:
-14.98 USD
最大连续失误:
8 (-37.06 USD)
最大连续亏损:
-496.15 USD (3)
每月增长:
13.43%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 002.51 USD (13.87%)
相对跌幅:
结余:
13.87% (1 002.51 USD)
净值:
32.72% (2 005.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|991
|BTCUSD
|757
|AUDCAD
|14
|EURGBP
|9
|USDCAD
|9
|EURCHF
|8
|EURUSD
|8
|US500
|8
|ETHUSD
|8
|AUDNZD
|8
|AUDUSD
|7
|US30
|7
|CADCHF
|5
|NZDCAD
|4
|XAGUSD
|3
|NZDCHF
|3
|NZDUSD
|3
|DE30
|3
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|232
|BTCUSD
|1.1K
|AUDCAD
|37
|EURGBP
|44
|USDCAD
|-17
|EURCHF
|11
|EURUSD
|22
|US500
|26
|ETHUSD
|-117
|AUDNZD
|18
|AUDUSD
|23
|US30
|8
|CADCHF
|7
|NZDCAD
|18
|XAGUSD
|122
|NZDCHF
|6
|NZDUSD
|8
|DE30
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|-979K
|AUDCAD
|2.7K
|EURGBP
|1.6K
|USDCAD
|-880
|EURCHF
|123
|EURUSD
|22
|US500
|45K
|ETHUSD
|-122K
|AUDNZD
|-213
|AUDUSD
|535
|US30
|8.8K
|CADCHF
|490
|NZDCAD
|1.1K
|XAGUSD
|2.5K
|NZDCHF
|126
|NZDUSD
|125
|DE30
|-383
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +224.13 USD
最差交易: -465 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +68.66 USD
最大连续亏损: -37.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
testes e testes nao disponivel para copia
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
32%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
11
87%
1 855
75%
97%
1.22
0.84
USD
USD
33%
1:500