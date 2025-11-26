- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 922
Transacciones Rentables:
1 450 (75.44%)
Transacciones Irrentables:
472 (24.56%)
Mejor transacción:
224.13 USD
Peor transacción:
-464.96 USD
Beneficio Bruto:
8 520.59 USD (20 702 150 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 897.83 USD (21 718 354 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (68.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
386.26 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
97.40%
Carga máxima del depósito:
5.86%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
714
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
1.62
Transacciones Largas:
685 (35.64%)
Transacciones Cortas:
1 237 (64.36%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
0.84 USD
Beneficio medio:
5.88 USD
Pérdidas medias:
-14.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-37.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-496.15 USD (3)
Crecimiento al mes:
13.61%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 002.51 USD (13.87%)
Reducción relativa:
De balance:
13.87% (1 002.51 USD)
De fondos:
32.72% (2 005.76 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1046
|BTCUSD
|769
|AUDCAD
|14
|EURGBP
|9
|USDCAD
|9
|EURCHF
|8
|EURUSD
|8
|US500
|8
|ETHUSD
|8
|AUDNZD
|8
|AUDUSD
|7
|US30
|7
|CADCHF
|5
|NZDCAD
|4
|XAGUSD
|3
|NZDCHF
|3
|NZDUSD
|3
|DE30
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|277
|BTCUSD
|1.1K
|AUDCAD
|37
|EURGBP
|44
|USDCAD
|-17
|EURCHF
|11
|EURUSD
|22
|US500
|26
|ETHUSD
|-117
|AUDNZD
|18
|AUDUSD
|23
|US30
|8
|CADCHF
|7
|NZDCAD
|18
|XAGUSD
|122
|NZDCHF
|6
|NZDUSD
|8
|DE30
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|51K
|BTCUSD
|-998K
|AUDCAD
|2.7K
|EURGBP
|1.6K
|USDCAD
|-880
|EURCHF
|123
|EURUSD
|22
|US500
|45K
|ETHUSD
|-122K
|AUDNZD
|-213
|AUDUSD
|535
|US30
|8.8K
|CADCHF
|490
|NZDCAD
|1.1K
|XAGUSD
|2.5K
|NZDCHF
|126
|NZDUSD
|125
|DE30
|-383
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +224.13 USD
Peor transacción: -465 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +68.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.06 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real25
|0.56 × 2083
|
RoboForex-Prime
|2.00 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.15 × 13
|
Exness-Real24
|4.43 × 23
|
MEXAtlantic-Real
|8.00 × 1
|
XMGlobal-Real 2
|10.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|11.40 × 5
|
Exness-Real26
|12.35 × 1343
|
Exness-Real3
|15.80 × 20
testes e testes nao disponivel para copia
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
34%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
11
88%
1 922
75%
97%
1.23
0.84
USD
USD
33%
1:500