Luiz Morgan Soares Duarte Filho

DIMENSION 7H

Luiz Morgan Soares Duarte Filho
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 34%
Exness-Real26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 922
Transacciones Rentables:
1 450 (75.44%)
Transacciones Irrentables:
472 (24.56%)
Mejor transacción:
224.13 USD
Peor transacción:
-464.96 USD
Beneficio Bruto:
8 520.59 USD (20 702 150 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 897.83 USD (21 718 354 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (68.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
386.26 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
97.40%
Carga máxima del depósito:
5.86%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
714
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
1.62
Transacciones Largas:
685 (35.64%)
Transacciones Cortas:
1 237 (64.36%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
0.84 USD
Beneficio medio:
5.88 USD
Pérdidas medias:
-14.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-37.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-496.15 USD (3)
Crecimiento al mes:
13.61%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 002.51 USD (13.87%)
Reducción relativa:
De balance:
13.87% (1 002.51 USD)
De fondos:
32.72% (2 005.76 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1046
BTCUSD 769
AUDCAD 14
EURGBP 9
USDCAD 9
EURCHF 8
EURUSD 8
US500 8
ETHUSD 8
AUDNZD 8
AUDUSD 7
US30 7
CADCHF 5
NZDCAD 4
XAGUSD 3
NZDCHF 3
NZDUSD 3
DE30 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 277
BTCUSD 1.1K
AUDCAD 37
EURGBP 44
USDCAD -17
EURCHF 11
EURUSD 22
US500 26
ETHUSD -117
AUDNZD 18
AUDUSD 23
US30 8
CADCHF 7
NZDCAD 18
XAGUSD 122
NZDCHF 6
NZDUSD 8
DE30 -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 51K
BTCUSD -998K
AUDCAD 2.7K
EURGBP 1.6K
USDCAD -880
EURCHF 123
EURUSD 22
US500 45K
ETHUSD -122K
AUDNZD -213
AUDUSD 535
US30 8.8K
CADCHF 490
NZDCAD 1.1K
XAGUSD 2.5K
NZDCHF 126
NZDUSD 125
DE30 -383
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +224.13 USD
Peor transacción: -465 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +68.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real25
0.56 × 2083
RoboForex-Prime
2.00 × 14
VantageInternational-Live 3
3.15 × 13
Exness-Real24
4.43 × 23
MEXAtlantic-Real
8.00 × 1
XMGlobal-Real 2
10.00 × 1
FXChoice-Pro Live
11.40 × 5
Exness-Real26
12.35 × 1343
Exness-Real3
15.80 × 20
testes e testes nao disponivel para copia
No hay comentarios
2025.12.24 17:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DIMENSION 7H
999 USD al mes
34%
0
0
USD
5.1K
USD
11
88%
1 922
75%
97%
1.23
0.84
USD
33%
1:500
