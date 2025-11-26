- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 922
利益トレード:
1 450 (75.44%)
損失トレード:
472 (24.56%)
ベストトレード:
224.13 USD
最悪のトレード:
-464.96 USD
総利益:
8 520.59 USD (20 702 150 pips)
総損失:
-6 897.83 USD (21 718 354 pips)
最大連続の勝ち:
45 (68.66 USD)
最大連続利益:
386.26 USD (15)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
97.40%
最大入金額:
5.86%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
716
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
1.62
長いトレード:
685 (35.64%)
短いトレード:
1 237 (64.36%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
0.84 USD
平均利益:
5.88 USD
平均損失:
-14.61 USD
最大連続の負け:
8 (-37.06 USD)
最大連続損失:
-496.15 USD (3)
月間成長:
13.61%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 002.51 USD (13.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.87% (1 002.51 USD)
エクイティによる:
32.72% (2 005.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1046
|BTCUSD
|769
|AUDCAD
|14
|EURGBP
|9
|USDCAD
|9
|EURCHF
|8
|EURUSD
|8
|US500
|8
|ETHUSD
|8
|AUDNZD
|8
|AUDUSD
|7
|US30
|7
|CADCHF
|5
|NZDCAD
|4
|XAGUSD
|3
|NZDCHF
|3
|NZDUSD
|3
|DE30
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|277
|BTCUSD
|1.1K
|AUDCAD
|37
|EURGBP
|44
|USDCAD
|-17
|EURCHF
|11
|EURUSD
|22
|US500
|26
|ETHUSD
|-117
|AUDNZD
|18
|AUDUSD
|23
|US30
|8
|CADCHF
|7
|NZDCAD
|18
|XAGUSD
|122
|NZDCHF
|6
|NZDUSD
|8
|DE30
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|51K
|BTCUSD
|-998K
|AUDCAD
|2.7K
|EURGBP
|1.6K
|USDCAD
|-880
|EURCHF
|123
|EURUSD
|22
|US500
|45K
|ETHUSD
|-122K
|AUDNZD
|-213
|AUDUSD
|535
|US30
|8.8K
|CADCHF
|490
|NZDCAD
|1.1K
|XAGUSD
|2.5K
|NZDCHF
|126
|NZDUSD
|125
|DE30
|-383
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +224.13 USD
最悪のトレード: -465 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +68.66 USD
最大連続損失: -37.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real25
|0.56 × 2083
|
RoboForex-Prime
|2.00 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.15 × 13
|
Exness-Real24
|4.43 × 23
|
MEXAtlantic-Real
|8.00 × 1
|
XMGlobal-Real 2
|10.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|11.40 × 5
|
Exness-Real26
|12.35 × 1343
|
Exness-Real3
|15.80 × 20
testes e testes nao disponivel para copia
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
34%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
11
88%
1 922
75%
97%
1.23
0.84
USD
USD
33%
1:500