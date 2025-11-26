シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DIMENSION 7H
Luiz Morgan Soares Duarte Filho

DIMENSION 7H

Luiz Morgan Soares Duarte Filho
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 34%
Exness-Real26
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 922
利益トレード:
1 450 (75.44%)
損失トレード:
472 (24.56%)
ベストトレード:
224.13 USD
最悪のトレード:
-464.96 USD
総利益:
8 520.59 USD (20 702 150 pips)
総損失:
-6 897.83 USD (21 718 354 pips)
最大連続の勝ち:
45 (68.66 USD)
最大連続利益:
386.26 USD (15)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
97.40%
最大入金額:
5.86%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
716
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
1.62
長いトレード:
685 (35.64%)
短いトレード:
1 237 (64.36%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
0.84 USD
平均利益:
5.88 USD
平均損失:
-14.61 USD
最大連続の負け:
8 (-37.06 USD)
最大連続損失:
-496.15 USD (3)
月間成長:
13.61%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 002.51 USD (13.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.87% (1 002.51 USD)
エクイティによる:
32.72% (2 005.76 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1046
BTCUSD 769
AUDCAD 14
EURGBP 9
USDCAD 9
EURCHF 8
EURUSD 8
US500 8
ETHUSD 8
AUDNZD 8
AUDUSD 7
US30 7
CADCHF 5
NZDCAD 4
XAGUSD 3
NZDCHF 3
NZDUSD 3
DE30 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 277
BTCUSD 1.1K
AUDCAD 37
EURGBP 44
USDCAD -17
EURCHF 11
EURUSD 22
US500 26
ETHUSD -117
AUDNZD 18
AUDUSD 23
US30 8
CADCHF 7
NZDCAD 18
XAGUSD 122
NZDCHF 6
NZDUSD 8
DE30 -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 51K
BTCUSD -998K
AUDCAD 2.7K
EURGBP 1.6K
USDCAD -880
EURCHF 123
EURUSD 22
US500 45K
ETHUSD -122K
AUDNZD -213
AUDUSD 535
US30 8.8K
CADCHF 490
NZDCAD 1.1K
XAGUSD 2.5K
NZDCHF 126
NZDUSD 125
DE30 -383
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +224.13 USD
最悪のトレード: -465 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +68.66 USD
最大連続損失: -37.06 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real25
0.56 × 2083
RoboForex-Prime
2.00 × 14
VantageInternational-Live 3
3.15 × 13
Exness-Real24
4.43 × 23
MEXAtlantic-Real
8.00 × 1
XMGlobal-Real 2
10.00 × 1
FXChoice-Pro Live
11.40 × 5
Exness-Real26
12.35 × 1343
Exness-Real3
15.80 × 20
testes e testes nao disponivel para copia
レビューなし
2025.12.24 17:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

