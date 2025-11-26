- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 528
Прибыльных трейдов:
1 190 (77.87%)
Убыточных трейдов:
338 (22.12%)
Лучший трейд:
224.13 USD
Худший трейд:
-464.96 USD
Общая прибыль:
8 145.78 USD (19 944 286 pips)
Общий убыток:
-6 696.52 USD (21 177 411 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (35.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
386.26 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
97.40%
Макс. загрузка депозита:
5.86%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
379
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
1.45
Длинных трейдов:
510 (33.38%)
Коротких трейдов:
1 018 (66.62%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.95 USD
Средняя прибыль:
6.85 USD
Средний убыток:
-19.81 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-128.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-496.15 USD (3)
Прирост в месяц:
13.34%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 002.51 USD (13.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.87% (1 002.51 USD)
По эквити:
32.72% (2 005.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|745
|XAUUSD
|676
|AUDCAD
|14
|EURGBP
|9
|USDCAD
|9
|EURCHF
|8
|EURUSD
|8
|US500
|8
|ETHUSD
|8
|AUDNZD
|8
|AUDUSD
|7
|US30
|7
|CADCHF
|5
|NZDCAD
|4
|XAGUSD
|3
|NZDCHF
|3
|NZDUSD
|3
|DE30
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|1.1K
|XAUUSD
|138
|AUDCAD
|37
|EURGBP
|44
|USDCAD
|-17
|EURCHF
|11
|EURUSD
|22
|US500
|26
|ETHUSD
|-117
|AUDNZD
|18
|AUDUSD
|23
|US30
|8
|CADCHF
|7
|NZDCAD
|18
|XAGUSD
|122
|NZDCHF
|6
|NZDUSD
|8
|DE30
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-1.1M
|XAUUSD
|-96K
|AUDCAD
|2.7K
|EURGBP
|1.6K
|USDCAD
|-880
|EURCHF
|123
|EURUSD
|22
|US500
|45K
|ETHUSD
|-122K
|AUDNZD
|-213
|AUDUSD
|535
|US30
|8.8K
|CADCHF
|490
|NZDCAD
|1.1K
|XAGUSD
|2.5K
|NZDCHF
|126
|NZDUSD
|125
|DE30
|-383
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +224.13 USD
Худший трейд: -465 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +35.09 USD
Макс. убыток в серии: -128.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real25
|0.56 × 2083
|
RoboForex-Prime
|2.00 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.15 × 13
|
Exness-Real24
|4.43 × 23
|
MEXAtlantic-Real
|8.00 × 1
|
XMGlobal-Real 2
|10.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|11.40 × 5
|
Exness-Real26
|12.35 × 1343
|
Exness-Real3
|15.80 × 20
testes e testes nao disponivel para copia
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
11
85%
1 528
77%
97%
1.21
0.95
USD
USD
33%
1:500