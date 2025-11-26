СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / DIMENSION 7H
Luiz Morgan Soares Duarte Filho

DIMENSION 7H

Luiz Morgan Soares Duarte Filho
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 30%
Exness-Real26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 528
Прибыльных трейдов:
1 190 (77.87%)
Убыточных трейдов:
338 (22.12%)
Лучший трейд:
224.13 USD
Худший трейд:
-464.96 USD
Общая прибыль:
8 145.78 USD (19 944 286 pips)
Общий убыток:
-6 696.52 USD (21 177 411 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (35.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
386.26 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
97.40%
Макс. загрузка депозита:
5.86%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
379
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
1.45
Длинных трейдов:
510 (33.38%)
Коротких трейдов:
1 018 (66.62%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.95 USD
Средняя прибыль:
6.85 USD
Средний убыток:
-19.81 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-128.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-496.15 USD (3)
Прирост в месяц:
13.34%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 002.51 USD (13.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.87% (1 002.51 USD)
По эквити:
32.72% (2 005.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 745
XAUUSD 676
AUDCAD 14
EURGBP 9
USDCAD 9
EURCHF 8
EURUSD 8
US500 8
ETHUSD 8
AUDNZD 8
AUDUSD 7
US30 7
CADCHF 5
NZDCAD 4
XAGUSD 3
NZDCHF 3
NZDUSD 3
DE30 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 1.1K
XAUUSD 138
AUDCAD 37
EURGBP 44
USDCAD -17
EURCHF 11
EURUSD 22
US500 26
ETHUSD -117
AUDNZD 18
AUDUSD 23
US30 8
CADCHF 7
NZDCAD 18
XAGUSD 122
NZDCHF 6
NZDUSD 8
DE30 -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -1.1M
XAUUSD -96K
AUDCAD 2.7K
EURGBP 1.6K
USDCAD -880
EURCHF 123
EURUSD 22
US500 45K
ETHUSD -122K
AUDNZD -213
AUDUSD 535
US30 8.8K
CADCHF 490
NZDCAD 1.1K
XAGUSD 2.5K
NZDCHF 126
NZDUSD 125
DE30 -383
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +224.13 USD
Худший трейд: -465 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +35.09 USD
Макс. убыток в серии: -128.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real25
0.56 × 2083
RoboForex-Prime
2.00 × 14
VantageInternational-Live 3
3.15 × 13
Exness-Real24
4.43 × 23
MEXAtlantic-Real
8.00 × 1
XMGlobal-Real 2
10.00 × 1
FXChoice-Pro Live
11.40 × 5
Exness-Real26
12.35 × 1343
Exness-Real3
15.80 × 20
testes e testes nao disponivel para copia
Нет отзывов
2025.12.24 17:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DIMENSION 7H
999 USD в месяц
30%
0
0
USD
5.5K
USD
11
85%
1 528
77%
97%
1.21
0.95
USD
33%
1:500
Копировать

