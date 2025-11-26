SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DIMENSION 7H
Luiz Morgan Soares Duarte Filho

DIMENSION 7H

Luiz Morgan Soares Duarte Filho
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
Exness-Real26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
382
Bénéfice trades:
265 (69.37%)
Perte trades:
117 (30.63%)
Meilleure transaction:
142.40 USD
Pire transaction:
-283.37 USD
Bénéfice brut:
4 002.58 USD (7 996 550 pips)
Perte brute:
-3 104.54 USD (5 337 624 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (47.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
386.26 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.99%
Dernier trade:
42 il y a des minutes
Trades par semaine:
150
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.17
Longs trades:
180 (47.12%)
Courts trades:
202 (52.88%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
2.35 USD
Bénéfice moyen:
15.10 USD
Perte moyenne:
-26.53 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-128.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-283.37 USD (1)
Croissance mensuelle:
8.80%
Algo trading:
46%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
413.29 USD (7.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.14% (413.29 USD)
Par fonds propres:
18.40% (1 085.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 238
BTCUSD 89
AUDCAD 9
US500 8
EURCHF 5
EURGBP 5
AUDNZD 5
EURUSD 4
CADCHF 3
USDCAD 3
NZDCAD 3
XAGUSD 3
AUDUSD 3
ETHUSD 1
NZDCHF 1
US30 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 119
BTCUSD 427
AUDCAD 36
US500 26
EURCHF 25
EURGBP 38
AUDNZD 7
EURUSD 14
CADCHF 19
USDCAD 12
NZDCAD 12
XAGUSD 122
AUDUSD 18
ETHUSD 12
NZDCHF 6
US30 0
NZDUSD 6
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 159K
BTCUSD 2.4M
AUDCAD 2.7K
US500 45K
EURCHF 697
EURGBP 1.5K
AUDNZD -888
EURUSD 397
CADCHF 899
USDCAD 897
NZDCAD 845
XAGUSD 2.5K
AUDUSD 899
ETHUSD 12K
NZDCHF 300
US30 111
NZDUSD 300
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +142.40 USD
Pire transaction: -283 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +47.46 USD
Perte consécutive maximale: -128.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real25
0.56 × 2083
RoboForex-Prime
2.00 × 14
VantageInternational-Live 3
3.15 × 13
Exness-Real24
4.43 × 23
MEXAtlantic-Real
8.00 × 1
XMGlobal-Real 2
10.00 × 1
FXChoice-Pro Live
11.40 × 5
Exness-Real26
12.35 × 1343
Exness-Real3
15.80 × 20
testes e testes nao disponivel para copia
Aucun avis
2025.11.26 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.