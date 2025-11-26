SegnaliSezioni
Luiz Morgan Soares Duarte Filho

DIMENSION 7H

Luiz Morgan Soares Duarte Filho
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 18%
Exness-Real26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
383
Profit Trade:
266 (69.45%)
Loss Trade:
117 (30.55%)
Best Trade:
142.40 USD
Worst Trade:
-283.37 USD
Profitto lordo:
4 004.02 USD (8 012 550 pips)
Perdita lorda:
-3 104.54 USD (5 337 624 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (47.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
386.26 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.23%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
152
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.18
Long Trade:
181 (47.26%)
Short Trade:
202 (52.74%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
2.35 USD
Profitto medio:
15.05 USD
Perdita media:
-26.53 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-128.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-283.37 USD (1)
Crescita mensile:
8.83%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
413.29 USD (7.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.14% (413.29 USD)
Per equità:
18.53% (1 092.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 238
BTCUSD 90
AUDCAD 9
US500 8
EURCHF 5
EURGBP 5
AUDNZD 5
EURUSD 4
CADCHF 3
USDCAD 3
NZDCAD 3
XAGUSD 3
AUDUSD 3
ETHUSD 1
NZDCHF 1
US30 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 119
BTCUSD 428
AUDCAD 36
US500 26
EURCHF 25
EURGBP 38
AUDNZD 7
EURUSD 14
CADCHF 19
USDCAD 12
NZDCAD 12
XAGUSD 122
AUDUSD 18
ETHUSD 12
NZDCHF 6
US30 0
NZDUSD 6
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 159K
BTCUSD 2.5M
AUDCAD 2.7K
US500 45K
EURCHF 697
EURGBP 1.5K
AUDNZD -888
EURUSD 397
CADCHF 899
USDCAD 897
NZDCAD 845
XAGUSD 2.5K
AUDUSD 899
ETHUSD 12K
NZDCHF 300
US30 111
NZDUSD 300
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +142.40 USD
Worst Trade: -283 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +47.46 USD
Massima perdita consecutiva: -128.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real25
0.56 × 2083
RoboForex-Prime
2.00 × 14
VantageInternational-Live 3
3.15 × 13
Exness-Real24
4.43 × 23
MEXAtlantic-Real
8.00 × 1
XMGlobal-Real 2
10.00 × 1
FXChoice-Pro Live
11.40 × 5
Exness-Real26
12.35 × 1343
Exness-Real3
15.80 × 20
testes e testes nao disponivel para copia
Non ci sono recensioni
2025.11.26 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
