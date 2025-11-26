- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
383
Profit Trade:
266 (69.45%)
Loss Trade:
117 (30.55%)
Best Trade:
142.40 USD
Worst Trade:
-283.37 USD
Profitto lordo:
4 004.02 USD (8 012 550 pips)
Perdita lorda:
-3 104.54 USD (5 337 624 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (47.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
386.26 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.23%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
152
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.18
Long Trade:
181 (47.26%)
Short Trade:
202 (52.74%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
2.35 USD
Profitto medio:
15.05 USD
Perdita media:
-26.53 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-128.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-283.37 USD (1)
Crescita mensile:
8.83%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
413.29 USD (7.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.14% (413.29 USD)
Per equità:
18.53% (1 092.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|238
|BTCUSD
|90
|AUDCAD
|9
|US500
|8
|EURCHF
|5
|EURGBP
|5
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|4
|CADCHF
|3
|USDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|XAGUSD
|3
|AUDUSD
|3
|ETHUSD
|1
|NZDCHF
|1
|US30
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|119
|BTCUSD
|428
|AUDCAD
|36
|US500
|26
|EURCHF
|25
|EURGBP
|38
|AUDNZD
|7
|EURUSD
|14
|CADCHF
|19
|USDCAD
|12
|NZDCAD
|12
|XAGUSD
|122
|AUDUSD
|18
|ETHUSD
|12
|NZDCHF
|6
|US30
|0
|NZDUSD
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|159K
|BTCUSD
|2.5M
|AUDCAD
|2.7K
|US500
|45K
|EURCHF
|697
|EURGBP
|1.5K
|AUDNZD
|-888
|EURUSD
|397
|CADCHF
|899
|USDCAD
|897
|NZDCAD
|845
|XAGUSD
|2.5K
|AUDUSD
|899
|ETHUSD
|12K
|NZDCHF
|300
|US30
|111
|NZDUSD
|300
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +142.40 USD
Worst Trade: -283 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +47.46 USD
Massima perdita consecutiva: -128.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real25
|0.56 × 2083
|
RoboForex-Prime
|2.00 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.15 × 13
|
Exness-Real24
|4.43 × 23
|
MEXAtlantic-Real
|8.00 × 1
|
XMGlobal-Real 2
|10.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|11.40 × 5
|
Exness-Real26
|12.35 × 1343
|
Exness-Real3
|15.80 × 20
