Luiz Morgan Soares Duarte Filho

DIMENSION 7H

Luiz Morgan Soares Duarte Filho
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 34%
Exness-Real26
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 922
Negociações com lucro:
1 450 (75.44%)
Negociações com perda:
472 (24.56%)
Melhor negociação:
224.13 USD
Pior negociação:
-464.96 USD
Lucro bruto:
8 520.59 USD (20 702 150 pips)
Perda bruta:
-6 897.83 USD (21 718 354 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (68.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
386.26 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
97.40%
Depósito máximo carregado:
5.86%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
714
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
1.62
Negociações longas:
685 (35.64%)
Negociações curtas:
1 237 (64.36%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
0.84 USD
Lucro médio:
5.88 USD
Perda média:
-14.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-37.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-496.15 USD (3)
Crescimento mensal:
13.61%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 002.51 USD (13.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.87% (1 002.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.72% (2 005.76 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1046
BTCUSD 769
AUDCAD 14
EURGBP 9
USDCAD 9
EURCHF 8
EURUSD 8
US500 8
ETHUSD 8
AUDNZD 8
AUDUSD 7
US30 7
CADCHF 5
NZDCAD 4
XAGUSD 3
NZDCHF 3
NZDUSD 3
DE30 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 277
BTCUSD 1.1K
AUDCAD 37
EURGBP 44
USDCAD -17
EURCHF 11
EURUSD 22
US500 26
ETHUSD -117
AUDNZD 18
AUDUSD 23
US30 8
CADCHF 7
NZDCAD 18
XAGUSD 122
NZDCHF 6
NZDUSD 8
DE30 -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 51K
BTCUSD -998K
AUDCAD 2.7K
EURGBP 1.6K
USDCAD -880
EURCHF 123
EURUSD 22
US500 45K
ETHUSD -122K
AUDNZD -213
AUDUSD 535
US30 8.8K
CADCHF 490
NZDCAD 1.1K
XAGUSD 2.5K
NZDCHF 126
NZDUSD 125
DE30 -383
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +224.13 USD
Pior negociação: -465 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +68.66 USD
Máxima perda consecutiva: -37.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real25
0.56 × 2083
RoboForex-Prime
2.00 × 14
VantageInternational-Live 3
3.15 × 13
Exness-Real24
4.43 × 23
MEXAtlantic-Real
8.00 × 1
XMGlobal-Real 2
10.00 × 1
FXChoice-Pro Live
11.40 × 5
Exness-Real26
12.35 × 1343
Exness-Real3
15.80 × 20
testes e testes nao disponivel para copia
Sem comentários
2025.12.24 17:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
