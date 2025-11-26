- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 922
Negociações com lucro:
1 450 (75.44%)
Negociações com perda:
472 (24.56%)
Melhor negociação:
224.13 USD
Pior negociação:
-464.96 USD
Lucro bruto:
8 520.59 USD (20 702 150 pips)
Perda bruta:
-6 897.83 USD (21 718 354 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (68.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
386.26 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
97.40%
Depósito máximo carregado:
5.86%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
714
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
1.62
Negociações longas:
685 (35.64%)
Negociações curtas:
1 237 (64.36%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
0.84 USD
Lucro médio:
5.88 USD
Perda média:
-14.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-37.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-496.15 USD (3)
Crescimento mensal:
13.61%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 002.51 USD (13.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.87% (1 002.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.72% (2 005.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1046
|BTCUSD
|769
|AUDCAD
|14
|EURGBP
|9
|USDCAD
|9
|EURCHF
|8
|EURUSD
|8
|US500
|8
|ETHUSD
|8
|AUDNZD
|8
|AUDUSD
|7
|US30
|7
|CADCHF
|5
|NZDCAD
|4
|XAGUSD
|3
|NZDCHF
|3
|NZDUSD
|3
|DE30
|3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|277
|BTCUSD
|1.1K
|AUDCAD
|37
|EURGBP
|44
|USDCAD
|-17
|EURCHF
|11
|EURUSD
|22
|US500
|26
|ETHUSD
|-117
|AUDNZD
|18
|AUDUSD
|23
|US30
|8
|CADCHF
|7
|NZDCAD
|18
|XAGUSD
|122
|NZDCHF
|6
|NZDUSD
|8
|DE30
|-1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|51K
|BTCUSD
|-998K
|AUDCAD
|2.7K
|EURGBP
|1.6K
|USDCAD
|-880
|EURCHF
|123
|EURUSD
|22
|US500
|45K
|ETHUSD
|-122K
|AUDNZD
|-213
|AUDUSD
|535
|US30
|8.8K
|CADCHF
|490
|NZDCAD
|1.1K
|XAGUSD
|2.5K
|NZDCHF
|126
|NZDUSD
|125
|DE30
|-383
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +224.13 USD
Pior negociação: -465 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +68.66 USD
Máxima perda consecutiva: -37.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Exness-Real25
|0.56 × 2083
RoboForex-Prime
|2.00 × 14
VantageInternational-Live 3
|3.15 × 13
Exness-Real24
|4.43 × 23
MEXAtlantic-Real
|8.00 × 1
XMGlobal-Real 2
|10.00 × 1
FXChoice-Pro Live
|11.40 × 5
Exness-Real26
|12.35 × 1343
Exness-Real3
|15.80 × 20
testes e testes nao disponivel para copia
