İşlemler:
382
Kârla kapanan işlemler:
265 (69.37%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (30.63%)
En iyi işlem:
142.40 USD
En kötü işlem:
-283.37 USD
Brüt kâr:
4 002.58 USD (7 996 550 pips)
Brüt zarar:
-3 104.54 USD (5 337 624 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (47.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
386.26 USD (15)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.99%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
150
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.17
Alış işlemleri:
180 (47.12%)
Satış işlemleri:
202 (52.88%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
2.35 USD
Ortalama kâr:
15.10 USD
Ortalama zarar:
-26.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-128.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-283.37 USD (1)
Aylık büyüme:
8.80%
Algo alım-satım:
46%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
413.29 USD (7.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.14% (413.29 USD)
Varlığa göre:
18.40% (1 085.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|238
|BTCUSD
|89
|AUDCAD
|9
|US500
|8
|EURCHF
|5
|EURGBP
|5
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|4
|CADCHF
|3
|USDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|XAGUSD
|3
|AUDUSD
|3
|ETHUSD
|1
|NZDCHF
|1
|US30
|1
|NZDUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|119
|BTCUSD
|427
|AUDCAD
|36
|US500
|26
|EURCHF
|25
|EURGBP
|38
|AUDNZD
|7
|EURUSD
|14
|CADCHF
|19
|USDCAD
|12
|NZDCAD
|12
|XAGUSD
|122
|AUDUSD
|18
|ETHUSD
|12
|NZDCHF
|6
|US30
|0
|NZDUSD
|6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|159K
|BTCUSD
|2.4M
|AUDCAD
|2.7K
|US500
|45K
|EURCHF
|697
|EURGBP
|1.5K
|AUDNZD
|-888
|EURUSD
|397
|CADCHF
|899
|USDCAD
|897
|NZDCAD
|845
|XAGUSD
|2.5K
|AUDUSD
|899
|ETHUSD
|12K
|NZDCHF
|300
|US30
|111
|NZDUSD
|300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +142.40 USD
En kötü işlem: -283 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +47.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -128.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
