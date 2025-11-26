SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DIMENSION 7H
Luiz Morgan Soares Duarte Filho

DIMENSION 7H

Luiz Morgan Soares Duarte Filho
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
Exness-Real26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
382
Kârla kapanan işlemler:
265 (69.37%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (30.63%)
En iyi işlem:
142.40 USD
En kötü işlem:
-283.37 USD
Brüt kâr:
4 002.58 USD (7 996 550 pips)
Brüt zarar:
-3 104.54 USD (5 337 624 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (47.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
386.26 USD (15)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.99%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
150
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.17
Alış işlemleri:
180 (47.12%)
Satış işlemleri:
202 (52.88%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
2.35 USD
Ortalama kâr:
15.10 USD
Ortalama zarar:
-26.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-128.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-283.37 USD (1)
Aylık büyüme:
8.80%
Algo alım-satım:
46%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
413.29 USD (7.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.14% (413.29 USD)
Varlığa göre:
18.40% (1 085.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 238
BTCUSD 89
AUDCAD 9
US500 8
EURCHF 5
EURGBP 5
AUDNZD 5
EURUSD 4
CADCHF 3
USDCAD 3
NZDCAD 3
XAGUSD 3
AUDUSD 3
ETHUSD 1
NZDCHF 1
US30 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 119
BTCUSD 427
AUDCAD 36
US500 26
EURCHF 25
EURGBP 38
AUDNZD 7
EURUSD 14
CADCHF 19
USDCAD 12
NZDCAD 12
XAGUSD 122
AUDUSD 18
ETHUSD 12
NZDCHF 6
US30 0
NZDUSD 6
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 159K
BTCUSD 2.4M
AUDCAD 2.7K
US500 45K
EURCHF 697
EURGBP 1.5K
AUDNZD -888
EURUSD 397
CADCHF 899
USDCAD 897
NZDCAD 845
XAGUSD 2.5K
AUDUSD 899
ETHUSD 12K
NZDCHF 300
US30 111
NZDUSD 300
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +142.40 USD
En kötü işlem: -283 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +47.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -128.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real25
0.56 × 2083
RoboForex-Prime
2.00 × 14
VantageInternational-Live 3
3.15 × 13
Exness-Real24
4.43 × 23
MEXAtlantic-Real
8.00 × 1
XMGlobal-Real 2
10.00 × 1
FXChoice-Pro Live
11.40 × 5
Exness-Real26
12.35 × 1343
Exness-Real3
15.80 × 20
testes e testes nao disponivel para copia
İnceleme yok
2025.11.26 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DIMENSION 7H
Ayda 999 USD
18%
0
0
USD
5.9K
USD
7
46%
382
69%
100%
1.28
2.35
USD
18%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.