- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 940
Gewinntrades:
1 460 (75.25%)
Verlusttrades:
480 (24.74%)
Bester Trade:
224.13 USD
Schlechtester Trade:
-464.96 USD
Bruttoprofit:
8 825.43 USD (21 048 310 pips)
Bruttoverlust:
-7 125.16 USD (22 781 654 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (68.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
386.26 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
96.07%
Max deposit load:
5.86%
Letzter Trade:
31 Minuten
Trades pro Woche:
640
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
1.70
Long-Positionen:
685 (35.31%)
Short-Positionen:
1 255 (64.69%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
0.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.04 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-227.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-496.15 USD (3)
Wachstum pro Monat :
11.99%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 002.51 USD (13.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.87% (1 002.51 USD)
Kapital:
32.72% (2 005.76 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1046
|BTCUSD
|787
|AUDCAD
|14
|EURGBP
|9
|USDCAD
|9
|EURCHF
|8
|EURUSD
|8
|US500
|8
|ETHUSD
|8
|AUDNZD
|8
|AUDUSD
|7
|US30
|7
|CADCHF
|5
|NZDCAD
|4
|XAGUSD
|3
|NZDCHF
|3
|NZDUSD
|3
|DE30
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|277
|BTCUSD
|1.2K
|AUDCAD
|37
|EURGBP
|44
|USDCAD
|-17
|EURCHF
|11
|EURUSD
|22
|US500
|26
|ETHUSD
|-117
|AUDNZD
|18
|AUDUSD
|23
|US30
|8
|CADCHF
|7
|NZDCAD
|18
|XAGUSD
|122
|NZDCHF
|6
|NZDUSD
|8
|DE30
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|51K
|BTCUSD
|-1.7M
|AUDCAD
|2.7K
|EURGBP
|1.6K
|USDCAD
|-880
|EURCHF
|123
|EURUSD
|22
|US500
|45K
|ETHUSD
|-122K
|AUDNZD
|-213
|AUDUSD
|535
|US30
|8.8K
|CADCHF
|490
|NZDCAD
|1.1K
|XAGUSD
|2.5K
|NZDCHF
|126
|NZDUSD
|125
|DE30
|-383
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +224.13 USD
Schlechtester Trade: -465 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -227.33 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real25
|0.56 × 2083
|
RoboForex-Prime
|2.00 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.15 × 13
|
Exness-Real24
|4.43 × 23
|
MEXAtlantic-Real
|8.00 × 1
|
XMGlobal-Real 2
|10.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|11.40 × 5
|
Exness-Real26
|12.35 × 1343
|
Exness-Real3
|15.80 × 20
