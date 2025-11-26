SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / DIMENSION 7H
Luiz Morgan Soares Duarte Filho

DIMENSION 7H

Luiz Morgan Soares Duarte Filho
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 36%
Exness-Real26
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 940
Gewinntrades:
1 460 (75.25%)
Verlusttrades:
480 (24.74%)
Bester Trade:
224.13 USD
Schlechtester Trade:
-464.96 USD
Bruttoprofit:
8 825.43 USD (21 048 310 pips)
Bruttoverlust:
-7 125.16 USD (22 781 654 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (68.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
386.26 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
96.07%
Max deposit load:
5.86%
Letzter Trade:
31 Minuten
Trades pro Woche:
640
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
1.70
Long-Positionen:
685 (35.31%)
Short-Positionen:
1 255 (64.69%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
0.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.04 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-227.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-496.15 USD (3)
Wachstum pro Monat :
11.99%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 002.51 USD (13.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.87% (1 002.51 USD)
Kapital:
32.72% (2 005.76 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1046
BTCUSD 787
AUDCAD 14
EURGBP 9
USDCAD 9
EURCHF 8
EURUSD 8
US500 8
ETHUSD 8
AUDNZD 8
AUDUSD 7
US30 7
CADCHF 5
NZDCAD 4
XAGUSD 3
NZDCHF 3
NZDUSD 3
DE30 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 277
BTCUSD 1.2K
AUDCAD 37
EURGBP 44
USDCAD -17
EURCHF 11
EURUSD 22
US500 26
ETHUSD -117
AUDNZD 18
AUDUSD 23
US30 8
CADCHF 7
NZDCAD 18
XAGUSD 122
NZDCHF 6
NZDUSD 8
DE30 -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 51K
BTCUSD -1.7M
AUDCAD 2.7K
EURGBP 1.6K
USDCAD -880
EURCHF 123
EURUSD 22
US500 45K
ETHUSD -122K
AUDNZD -213
AUDUSD 535
US30 8.8K
CADCHF 490
NZDCAD 1.1K
XAGUSD 2.5K
NZDCHF 126
NZDUSD 125
DE30 -383
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +224.13 USD
Schlechtester Trade: -465 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -227.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real25
0.56 × 2083
RoboForex-Prime
2.00 × 14
VantageInternational-Live 3
3.15 × 13
Exness-Real24
4.43 × 23
MEXAtlantic-Real
8.00 × 1
XMGlobal-Real 2
10.00 × 1
FXChoice-Pro Live
11.40 × 5
Exness-Real26
12.35 × 1343
Exness-Real3
15.80 × 20
testes e testes nao disponivel para copia
Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 17:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
