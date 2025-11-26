- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
639
盈利交易:
495 (77.46%)
亏损交易:
144 (22.54%)
最好交易:
32.26 EUR
最差交易:
-151.85 EUR
毛利:
1 510.96 EUR (109 533 pips)
毛利亏损:
-1 537.39 EUR (68 664 pips)
最大连续赢利:
23 (31.42 EUR)
最大连续盈利:
50.28 EUR (15)
夏普比率:
0.01
交易活动:
97.31%
最大入金加载:
235.18%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
169
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.03
长期交易:
255 (39.91%)
短期交易:
384 (60.09%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.04 EUR
平均利润:
3.05 EUR
平均损失:
-10.68 EUR
最大连续失误:
10 (-1 036.13 EUR)
最大连续亏损:
-1 036.13 EUR (10)
每月增长:
-10.57%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
159.31 EUR
最大值:
1 036.13 EUR (91.95%)
相对跌幅:
结余:
91.95% (1 036.13 EUR)
净值:
87.38% (984.58 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|574
|EURUSD
|17
|AUDNZD
|11
|USDCHF
|11
|AUDCAD
|9
|USDCAD
|8
|NZDCAD
|6
|AUDUSD
|1
|EURNZD
|1
|NZDUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-57
|EURUSD
|8
|AUDNZD
|5
|USDCHF
|7
|AUDCAD
|3
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|2
|AUDUSD
|0
|EURNZD
|0
|NZDUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|38K
|EURUSD
|817
|AUDNZD
|958
|USDCHF
|526
|AUDCAD
|395
|USDCAD
|170
|NZDCAD
|149
|AUDUSD
|34
|EURNZD
|5
|NZDUSD
|99
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +32.26 EUR
最差交易: -152 EUR
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +31.42 EUR
最大连续亏损: -1 036.13 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 51
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 6
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 20
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 20
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 42
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 37
|
Exness-Real7
|0.00 × 5
|
WSXLLC-Live
|0.00 × 13
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 16
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 15
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 85
CopyRobo — Precision Trading Made Easy.”
EliteScalp Copy is a modern trading signal powered by a blend of scalping and medium-term strategies, designed for traders who value stability, precision, and long-term results.
A starting deposit of just 250 USD is sufficient for optimal operation.
No need for cent accounts or large initial capital — the system is flexible and beginner-friendly.
Your success is our priority
