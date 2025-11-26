信号部分
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
639
盈利交易:
495 (77.46%)
亏损交易:
144 (22.54%)
最好交易:
32.26 EUR
最差交易:
-151.85 EUR
毛利:
1 510.96 EUR (109 533 pips)
毛利亏损:
-1 537.39 EUR (68 664 pips)
最大连续赢利:
23 (31.42 EUR)
最大连续盈利:
50.28 EUR (15)
夏普比率:
0.01
交易活动:
97.31%
最大入金加载:
235.18%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
169
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.03
长期交易:
255 (39.91%)
短期交易:
384 (60.09%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.04 EUR
平均利润:
3.05 EUR
平均损失:
-10.68 EUR
最大连续失误:
10 (-1 036.13 EUR)
最大连续亏损:
-1 036.13 EUR (10)
每月增长:
-10.57%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
159.31 EUR
最大值:
1 036.13 EUR (91.95%)
相对跌幅:
结余:
91.95% (1 036.13 EUR)
净值:
87.38% (984.58 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 574
EURUSD 17
AUDNZD 11
USDCHF 11
AUDCAD 9
USDCAD 8
NZDCAD 6
AUDUSD 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -57
EURUSD 8
AUDNZD 5
USDCHF 7
AUDCAD 3
USDCAD 1
NZDCAD 2
AUDUSD 0
EURNZD 0
NZDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 38K
EURUSD 817
AUDNZD 958
USDCHF 526
AUDCAD 395
USDCAD 170
NZDCAD 149
AUDUSD 34
EURNZD 5
NZDUSD 99
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +32.26 EUR
最差交易: -152 EUR
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +31.42 EUR
最大连续亏损: -1 036.13 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TitanFX-02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 51
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 8
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 20
Tickmill-Live09
0.00 × 20
OctaFX-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 42
Swissquote-Live1
0.00 × 12
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
RoyalPlatforms-Real
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 37
Exness-Real7
0.00 × 5
WSXLLC-Live
0.00 × 13
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 16
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 15
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 85
88 更多...
CopyRobo — Precision Trading Made Easy.”

EliteScalp Copy is a modern trading signal powered by a blend of scalping and medium-term strategies, designed for traders who value stability, precision, and long-term results.
A starting deposit of just 250 USD is sufficient for optimal operation.
No need for cent accounts or large initial capital — the system is flexible and beginner-friendly.
Your success is our priority
没有评论
2025.12.22 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 04:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 02:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 01:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 02:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 06:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 06:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 14:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 14:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
