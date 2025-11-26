- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
639
Прибыльных трейдов:
495 (77.46%)
Убыточных трейдов:
144 (22.54%)
Лучший трейд:
32.26 EUR
Худший трейд:
-151.85 EUR
Общая прибыль:
1 510.96 EUR (109 533 pips)
Общий убыток:
-1 537.39 EUR (68 664 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (31.42 EUR)
Макс. прибыль в серии:
50.28 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
97.31%
Макс. загрузка депозита:
235.18%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
169
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
255 (39.91%)
Коротких трейдов:
384 (60.09%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.04 EUR
Средняя прибыль:
3.05 EUR
Средний убыток:
-10.68 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 036.13 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 036.13 EUR (10)
Прирост в месяц:
-10.57%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
159.31 EUR
Максимальная:
1 036.13 EUR (91.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.95% (1 036.13 EUR)
По эквити:
87.38% (984.58 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|574
|EURUSD
|17
|AUDNZD
|11
|USDCHF
|11
|AUDCAD
|9
|USDCAD
|8
|NZDCAD
|6
|AUDUSD
|1
|EURNZD
|1
|NZDUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-57
|EURUSD
|8
|AUDNZD
|5
|USDCHF
|7
|AUDCAD
|3
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|2
|AUDUSD
|0
|EURNZD
|0
|NZDUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|38K
|EURUSD
|817
|AUDNZD
|958
|USDCHF
|526
|AUDCAD
|395
|USDCAD
|170
|NZDCAD
|149
|AUDUSD
|34
|EURNZD
|5
|NZDUSD
|99
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +32.26 EUR
Худший трейд: -152 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +31.42 EUR
Макс. убыток в серии: -1 036.13 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 51
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 6
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 20
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 20
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 42
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 37
|
Exness-Real7
|0.00 × 5
|
WSXLLC-Live
|0.00 × 13
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 16
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 15
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 85
еще 88...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
CopyRobo — Precision Trading Made Easy.”
EliteScalp Copy is a modern trading signal powered by a blend of scalping and medium-term strategies, designed for traders who value stability, precision, and long-term results.
A starting deposit of just 250 USD is sufficient for optimal operation.
No need for cent accounts or large initial capital — the system is flexible and beginner-friendly.
Your success is our priority
EliteScalp Copy is a modern trading signal powered by a blend of scalping and medium-term strategies, designed for traders who value stability, precision, and long-term results.
A starting deposit of just 250 USD is sufficient for optimal operation.
No need for cent accounts or large initial capital — the system is flexible and beginner-friendly.
Your success is our priority
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
-11%
0
0
USD
USD
224
EUR
EUR
5
99%
639
77%
97%
0.98
-0.04
EUR
EUR
92%
1:500