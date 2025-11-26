СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CopyRobo
Alexey Seidensal

CopyRobo

Alexey Seidensal
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 -11%
RoboForex-Pro-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
639
Прибыльных трейдов:
495 (77.46%)
Убыточных трейдов:
144 (22.54%)
Лучший трейд:
32.26 EUR
Худший трейд:
-151.85 EUR
Общая прибыль:
1 510.96 EUR (109 533 pips)
Общий убыток:
-1 537.39 EUR (68 664 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (31.42 EUR)
Макс. прибыль в серии:
50.28 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
97.31%
Макс. загрузка депозита:
235.18%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
169
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
255 (39.91%)
Коротких трейдов:
384 (60.09%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.04 EUR
Средняя прибыль:
3.05 EUR
Средний убыток:
-10.68 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 036.13 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 036.13 EUR (10)
Прирост в месяц:
-10.57%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
159.31 EUR
Максимальная:
1 036.13 EUR (91.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.95% (1 036.13 EUR)
По эквити:
87.38% (984.58 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 574
EURUSD 17
AUDNZD 11
USDCHF 11
AUDCAD 9
USDCAD 8
NZDCAD 6
AUDUSD 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -57
EURUSD 8
AUDNZD 5
USDCHF 7
AUDCAD 3
USDCAD 1
NZDCAD 2
AUDUSD 0
EURNZD 0
NZDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 38K
EURUSD 817
AUDNZD 958
USDCHF 526
AUDCAD 395
USDCAD 170
NZDCAD 149
AUDUSD 34
EURNZD 5
NZDUSD 99
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +32.26 EUR
Худший трейд: -152 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +31.42 EUR
Макс. убыток в серии: -1 036.13 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 51
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 8
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 20
Tickmill-Live09
0.00 × 20
OctaFX-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 42
Swissquote-Live1
0.00 × 12
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
RoyalPlatforms-Real
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 37
Exness-Real7
0.00 × 5
WSXLLC-Live
0.00 × 13
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 16
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 15
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 85
еще 88...
CopyRobo — Precision Trading Made Easy.”

EliteScalp Copy is a modern trading signal powered by a blend of scalping and medium-term strategies, designed for traders who value stability, precision, and long-term results.
A starting deposit of just 250 USD is sufficient for optimal operation.
No need for cent accounts or large initial capital — the system is flexible and beginner-friendly.
Your success is our priority
Нет отзывов
2025.12.22 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 04:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 02:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 01:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 02:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 06:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 06:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 14:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 14:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.