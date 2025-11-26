SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CopyRobo
Alexey Seidensal

CopyRobo

Alexey Seidensal
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
0%
RoboForex-Pro-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
53
Kârla kapanan işlemler:
45 (84.90%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (15.09%)
En iyi işlem:
14.86 EUR
En kötü işlem:
-11.41 EUR
Brüt kâr:
147.94 EUR (17 108 pips)
Brüt zarar:
-37.07 EUR (4 273 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (21.63 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
39.97 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.59%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
3.70
Alış işlemleri:
20 (37.74%)
Satış işlemleri:
33 (62.26%)
Kâr faktörü:
3.99
Beklenen getiri:
2.09 EUR
Ortalama kâr:
3.29 EUR
Ortalama zarar:
-4.63 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-29.99 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-29.99 EUR (3)
Aylık büyüme:
44.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
29.99 EUR (10.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.98% (3.55 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 52
AUDNZD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 126
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 13K
AUDNZD 100
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.86 EUR
En kötü işlem: -11 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +21.63 EUR
Maksimum ardışık zarar: -29.99 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
GlobePro-REAL
0.00 × 18
Pepperstone-Edge03
0.00 × 31
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 15
ICMarkets-Live06
0.00 × 4
EGlobal-Classic3
0.00 × 4
ICMarkets-Live18
0.05 × 110
ICMarketsSC-Live24
0.22 × 41
ICMarketsSC-Live19
0.36 × 134
Alpari-Pro.ECN
0.43 × 23
RoboForex-ECN-2
0.48 × 71
RoboForex-ECN
0.52 × 110
ICMarketsSC-Live25
0.54 × 35
Exness-Real3
0.58 × 12
PrimusMarkets-Live-4
0.76 × 168
ICMarketsSC-Live09
0.89 × 130
Exness-Real
1.07 × 14
22 daha fazla...
CopyRobo — Precision Trading Made Easy.”

EliteScalp Copy is a modern trading signal powered by a blend of scalping and medium-term strategies, designed for traders who value stability, precision, and long-term results.
A starting deposit of just 250 USD is sufficient for optimal operation.
No need for cent accounts or large initial capital — the system is flexible and beginner-friendly.
Your success is our priority
İnceleme yok
2025.11.26 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
