İşlemler:
53
Kârla kapanan işlemler:
45 (84.90%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (15.09%)
En iyi işlem:
14.86 EUR
En kötü işlem:
-11.41 EUR
Brüt kâr:
147.94 EUR (17 108 pips)
Brüt zarar:
-37.07 EUR (4 273 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (21.63 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
39.97 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.59%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
3.70
Alış işlemleri:
20 (37.74%)
Satış işlemleri:
33 (62.26%)
Kâr faktörü:
3.99
Beklenen getiri:
2.09 EUR
Ortalama kâr:
3.29 EUR
Ortalama zarar:
-4.63 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-29.99 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-29.99 EUR (3)
Aylık büyüme:
44.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
29.99 EUR (10.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.98% (3.55 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|126
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|13K
|AUDNZD
|100
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.86 EUR
En kötü işlem: -11 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +21.63 EUR
Maksimum ardışık zarar: -29.99 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
GlobePro-REAL
|0.00 × 18
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 31
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live18
|0.05 × 110
|
ICMarketsSC-Live24
|0.22 × 41
|
ICMarketsSC-Live19
|0.36 × 134
|
Alpari-Pro.ECN
|0.43 × 23
|
RoboForex-ECN-2
|0.48 × 71
|
RoboForex-ECN
|0.52 × 110
|
ICMarketsSC-Live25
|0.54 × 35
|
Exness-Real3
|0.58 × 12
|
PrimusMarkets-Live-4
|0.76 × 168
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 130
|
Exness-Real
|1.07 × 14
CopyRobo — Precision Trading Made Easy.”
EliteScalp Copy is a modern trading signal powered by a blend of scalping and medium-term strategies, designed for traders who value stability, precision, and long-term results.
A starting deposit of just 250 USD is sufficient for optimal operation.
No need for cent accounts or large initial capital — the system is flexible and beginner-friendly.
Your success is our priority
İnceleme yok
