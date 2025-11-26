SinaisSeções
Alexey Seidensal

CopyRobo

Alexey Seidensal
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 -3%
RoboForex-Pro-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
655
Negociações com lucro:
504 (76.94%)
Negociações com perda:
151 (23.05%)
Melhor negociação:
32.26 EUR
Pior negociação:
-151.85 EUR
Lucro bruto:
1 537.31 EUR (112 633 pips)
Perda bruta:
-1 545.42 EUR (69 607 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (31.42 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
50.28 EUR (15)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
97.31%
Depósito máximo carregado:
235.18%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
133
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.01
Negociações longas:
261 (39.85%)
Negociações curtas:
394 (60.15%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.01 EUR
Lucro médio:
3.05 EUR
Perda média:
-10.23 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-1 036.13 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1 036.13 EUR (10)
Crescimento mensal:
-32.36%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
159.31 EUR
Máximo:
1 036.13 EUR (91.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
91.95% (1 036.13 EUR)
Pelo Capital Líquido:
87.38% (984.58 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 590
EURUSD 17
AUDNZD 11
USDCHF 11
AUDCAD 9
USDCAD 8
NZDCAD 6
AUDUSD 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -37
EURUSD 8
AUDNZD 5
USDCHF 7
AUDCAD 3
USDCAD 1
NZDCAD 2
AUDUSD 0
EURNZD 0
NZDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 40K
EURUSD 817
AUDNZD 958
USDCHF 526
AUDCAD 395
USDCAD 170
NZDCAD 149
AUDUSD 34
EURNZD 5
NZDUSD 99
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +32.26 EUR
Pior negociação: -152 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +31.42 EUR
Máxima perda consecutiva: -1 036.13 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TitanFX-02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 51
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 8
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 20
Tickmill-Live09
0.00 × 20
OctaFX-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 42
Swissquote-Live1
0.00 × 12
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
RoyalPlatforms-Real
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 37
Exness-Real7
0.00 × 5
WSXLLC-Live
0.00 × 13
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 16
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 15
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 85
88 mais ...
CopyRobo — Precision Trading Made Easy.”

EliteScalp Copy is a modern trading signal powered by a blend of scalping and medium-term strategies, designed for traders who value stability, precision, and long-term results.
A starting deposit of just 250 USD is sufficient for optimal operation.
No need for cent accounts or large initial capital — the system is flexible and beginner-friendly.
Your success is our priority
Sem comentários
2025.12.22 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 04:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 02:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 01:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 02:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 06:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 06:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 14:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 14:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
