Alexey Seidensal

CopyRobo

Alexey Seidensal
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
0%
RoboForex-Pro-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
53
Profit Trade:
45 (84.90%)
Loss Trade:
8 (15.09%)
Best Trade:
14.86 EUR
Worst Trade:
-11.41 EUR
Profitto lordo:
147.94 EUR (17 108 pips)
Perdita lorda:
-37.07 EUR (4 273 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (21.63 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
39.97 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.59%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
3.70
Long Trade:
20 (37.74%)
Short Trade:
33 (62.26%)
Fattore di profitto:
3.99
Profitto previsto:
2.09 EUR
Profitto medio:
3.29 EUR
Perdita media:
-4.63 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-29.99 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-29.99 EUR (3)
Crescita mensile:
44.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
29.99 EUR (10.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.98% (3.55 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 52
AUDNZD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 126
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 13K
AUDNZD 100
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.86 EUR
Worst Trade: -11 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +21.63 EUR
Massima perdita consecutiva: -29.99 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
GlobePro-REAL
0.00 × 18
Pepperstone-Edge03
0.00 × 31
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 15
ICMarkets-Live06
0.00 × 4
EGlobal-Classic3
0.00 × 4
ICMarkets-Live18
0.05 × 110
ICMarketsSC-Live24
0.22 × 41
ICMarketsSC-Live19
0.36 × 134
Alpari-Pro.ECN
0.43 × 23
RoboForex-ECN-2
0.48 × 71
RoboForex-ECN
0.52 × 110
ICMarketsSC-Live25
0.54 × 35
Exness-Real3
0.58 × 12
PrimusMarkets-Live-4
0.76 × 168
ICMarketsSC-Live09
0.89 × 130
Exness-Real
1.07 × 14
22 più
CopyRobo — Precision Trading Made Easy.”

EliteScalp Copy is a modern trading signal powered by a blend of scalping and medium-term strategies, designed for traders who value stability, precision, and long-term results.
A starting deposit of just 250 USD is sufficient for optimal operation.
No need for cent accounts or large initial capital — the system is flexible and beginner-friendly.
Your success is our priority
Non ci sono recensioni
2025.11.26 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CopyRobo
100USD al mese
0%
0
0
USD
361
EUR
1
100%
53
84%
100%
3.99
2.09
EUR
1%
1:500
