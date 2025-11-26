- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
53
Profit Trade:
45 (84.90%)
Loss Trade:
8 (15.09%)
Best Trade:
14.86 EUR
Worst Trade:
-11.41 EUR
Profitto lordo:
147.94 EUR (17 108 pips)
Perdita lorda:
-37.07 EUR (4 273 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (21.63 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
39.97 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.59%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
3.70
Long Trade:
20 (37.74%)
Short Trade:
33 (62.26%)
Fattore di profitto:
3.99
Profitto previsto:
2.09 EUR
Profitto medio:
3.29 EUR
Perdita media:
-4.63 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-29.99 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-29.99 EUR (3)
Crescita mensile:
44.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
29.99 EUR (10.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.98% (3.55 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|126
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|AUDNZD
|100
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.86 EUR
Worst Trade: -11 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +21.63 EUR
Massima perdita consecutiva: -29.99 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
GlobePro-REAL
|0.00 × 18
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 31
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live18
|0.05 × 110
|
ICMarketsSC-Live24
|0.22 × 41
|
ICMarketsSC-Live19
|0.36 × 134
|
Alpari-Pro.ECN
|0.43 × 23
|
RoboForex-ECN-2
|0.48 × 71
|
RoboForex-ECN
|0.52 × 110
|
ICMarketsSC-Live25
|0.54 × 35
|
Exness-Real3
|0.58 × 12
|
PrimusMarkets-Live-4
|0.76 × 168
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 130
|
Exness-Real
|1.07 × 14
CopyRobo — Precision Trading Made Easy.”
EliteScalp Copy is a modern trading signal powered by a blend of scalping and medium-term strategies, designed for traders who value stability, precision, and long-term results.
A starting deposit of just 250 USD is sufficient for optimal operation.
No need for cent accounts or large initial capital — the system is flexible and beginner-friendly.
Your success is our priority
