Total de Trades:
655
Transacciones Rentables:
504 (76.94%)
Transacciones Irrentables:
151 (23.05%)
Mejor transacción:
32.26 EUR
Peor transacción:
-151.85 EUR
Beneficio Bruto:
1 537.31 EUR (112 633 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 545.42 EUR (69 607 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (31.42 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
50.28 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
97.31%
Carga máxima del depósito:
235.18%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
133
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.01
Transacciones Largas:
261 (39.85%)
Transacciones Cortas:
394 (60.15%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.01 EUR
Beneficio medio:
3.05 EUR
Pérdidas medias:
-10.23 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-1 036.13 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 036.13 EUR (10)
Crecimiento al mes:
-32.36%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
159.31 EUR
Máxima:
1 036.13 EUR (91.95%)
Reducción relativa:
De balance:
91.95% (1 036.13 EUR)
De fondos:
87.38% (984.58 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|590
|EURUSD
|17
|AUDNZD
|11
|USDCHF
|11
|AUDCAD
|9
|USDCAD
|8
|NZDCAD
|6
|AUDUSD
|1
|EURNZD
|1
|NZDUSD
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-37
|EURUSD
|8
|AUDNZD
|5
|USDCHF
|7
|AUDCAD
|3
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|2
|AUDUSD
|0
|EURNZD
|0
|NZDUSD
|1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|40K
|EURUSD
|817
|AUDNZD
|958
|USDCHF
|526
|AUDCAD
|395
|USDCAD
|170
|NZDCAD
|149
|AUDUSD
|34
|EURNZD
|5
|NZDUSD
|99
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +32.26 EUR
Peor transacción: -152 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +31.42 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -1 036.13 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
TitanFX-02
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
XMTrading-Real 49
|0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
TitanFX-01
|0.00 × 51
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 6
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 8
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 20
Tickmill-Live09
|0.00 × 20
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
Tickmill-Live02
|0.00 × 42
Swissquote-Live1
|0.00 × 12
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 19
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 37
Exness-Real7
|0.00 × 5
WSXLLC-Live
|0.00 × 13
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
Tickmill-Live10
|0.00 × 16
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 15
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 85
otros 88...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
CopyRobo — Precision Trading Made Easy.”
EliteScalp Copy is a modern trading signal powered by a blend of scalping and medium-term strategies, designed for traders who value stability, precision, and long-term results.
A starting deposit of just 250 USD is sufficient for optimal operation.
No need for cent accounts or large initial capital — the system is flexible and beginner-friendly.
Your success is our priority
No hay comentarios
