Alexey Seidensal

CopyRobo

Alexey Seidensal
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 -3%
RoboForex-Pro-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
655
Transacciones Rentables:
504 (76.94%)
Transacciones Irrentables:
151 (23.05%)
Mejor transacción:
32.26 EUR
Peor transacción:
-151.85 EUR
Beneficio Bruto:
1 537.31 EUR (112 633 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 545.42 EUR (69 607 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (31.42 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
50.28 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
97.31%
Carga máxima del depósito:
235.18%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
133
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.01
Transacciones Largas:
261 (39.85%)
Transacciones Cortas:
394 (60.15%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.01 EUR
Beneficio medio:
3.05 EUR
Pérdidas medias:
-10.23 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-1 036.13 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 036.13 EUR (10)
Crecimiento al mes:
-32.36%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
159.31 EUR
Máxima:
1 036.13 EUR (91.95%)
Reducción relativa:
De balance:
91.95% (1 036.13 EUR)
De fondos:
87.38% (984.58 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 590
EURUSD 17
AUDNZD 11
USDCHF 11
AUDCAD 9
USDCAD 8
NZDCAD 6
AUDUSD 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -37
EURUSD 8
AUDNZD 5
USDCHF 7
AUDCAD 3
USDCAD 1
NZDCAD 2
AUDUSD 0
EURNZD 0
NZDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 40K
EURUSD 817
AUDNZD 958
USDCHF 526
AUDCAD 395
USDCAD 170
NZDCAD 149
AUDUSD 34
EURNZD 5
NZDUSD 99
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +32.26 EUR
Peor transacción: -152 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +31.42 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -1 036.13 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TitanFX-02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 51
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 8
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 20
Tickmill-Live09
0.00 × 20
OctaFX-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 42
Swissquote-Live1
0.00 × 12
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
RoyalPlatforms-Real
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 37
Exness-Real7
0.00 × 5
WSXLLC-Live
0.00 × 13
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 16
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 15
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 85
otros 88...
CopyRobo — Precision Trading Made Easy.”

EliteScalp Copy is a modern trading signal powered by a blend of scalping and medium-term strategies, designed for traders who value stability, precision, and long-term results.
A starting deposit of just 250 USD is sufficient for optimal operation.
No need for cent accounts or large initial capital — the system is flexible and beginner-friendly.
Your success is our priority
No hay comentarios
2025.12.22 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 04:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 02:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 01:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 02:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 06:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 06:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 14:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 14:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
