Alexey Seidensal

CopyRobo

Alexey Seidensal
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
0%
RoboForex-Pro-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
53
Bénéfice trades:
45 (84.90%)
Perte trades:
8 (15.09%)
Meilleure transaction:
14.86 EUR
Pire transaction:
-11.41 EUR
Bénéfice brut:
147.94 EUR (17 108 pips)
Perte brute:
-37.07 EUR (4 273 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (21.63 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
39.97 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.59%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
54 minutes
Facteur de récupération:
3.70
Longs trades:
20 (37.74%)
Courts trades:
33 (62.26%)
Facteur de profit:
3.99
Rendement attendu:
2.09 EUR
Bénéfice moyen:
3.29 EUR
Perte moyenne:
-4.63 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-29.99 EUR)
Perte consécutive maximale:
-29.99 EUR (3)
Croissance mensuelle:
44.35%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
29.99 EUR (10.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.98% (3.55 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 52
AUDNZD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 126
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
AUDNZD 100
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.86 EUR
Pire transaction: -11 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +21.63 EUR
Perte consécutive maximale: -29.99 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
GlobePro-REAL
0.00 × 18
Pepperstone-Edge03
0.00 × 31
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 15
ICMarkets-Live06
0.00 × 4
EGlobal-Classic3
0.00 × 4
ICMarkets-Live18
0.05 × 110
ICMarketsSC-Live24
0.22 × 41
ICMarketsSC-Live19
0.36 × 134
Alpari-Pro.ECN
0.43 × 23
RoboForex-ECN-2
0.48 × 71
RoboForex-ECN
0.52 × 110
ICMarketsSC-Live25
0.54 × 35
Exness-Real3
0.58 × 12
PrimusMarkets-Live-4
0.76 × 168
ICMarketsSC-Live09
0.89 × 130
Exness-Real
1.07 × 14
22 plus...
CopyRobo — Precision Trading Made Easy.”

EliteScalp Copy is a modern trading signal powered by a blend of scalping and medium-term strategies, designed for traders who value stability, precision, and long-term results.
A starting deposit of just 250 USD is sufficient for optimal operation.
No need for cent accounts or large initial capital — the system is flexible and beginner-friendly.
Your success is our priority
Aucun avis
2025.11.26 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

