シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CopyRobo
Alexey Seidensal

CopyRobo

Alexey Seidensal
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -3%
RoboForex-Pro-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
655
利益トレード:
504 (76.94%)
損失トレード:
151 (23.05%)
ベストトレード:
32.26 EUR
最悪のトレード:
-151.85 EUR
総利益:
1 537.31 EUR (112 633 pips)
総損失:
-1 545.42 EUR (69 607 pips)
最大連続の勝ち:
23 (31.42 EUR)
最大連続利益:
50.28 EUR (15)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
97.31%
最大入金額:
235.18%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
133
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.01
長いトレード:
261 (39.85%)
短いトレード:
394 (60.15%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.01 EUR
平均利益:
3.05 EUR
平均損失:
-10.23 EUR
最大連続の負け:
10 (-1 036.13 EUR)
最大連続損失:
-1 036.13 EUR (10)
月間成長:
-32.36%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
159.31 EUR
最大の:
1 036.13 EUR (91.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
91.95% (1 036.13 EUR)
エクイティによる:
87.38% (984.58 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 590
EURUSD 17
AUDNZD 11
USDCHF 11
AUDCAD 9
USDCAD 8
NZDCAD 6
AUDUSD 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -37
EURUSD 8
AUDNZD 5
USDCHF 7
AUDCAD 3
USDCAD 1
NZDCAD 2
AUDUSD 0
EURNZD 0
NZDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 40K
EURUSD 817
AUDNZD 958
USDCHF 526
AUDCAD 395
USDCAD 170
NZDCAD 149
AUDUSD 34
EURNZD 5
NZDUSD 99
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +32.26 EUR
最悪のトレード: -152 EUR
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +31.42 EUR
最大連続損失: -1 036.13 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TitanFX-02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 51
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 8
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 20
Tickmill-Live09
0.00 × 20
OctaFX-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 42
Swissquote-Live1
0.00 × 12
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
RoyalPlatforms-Real
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 37
Exness-Real7
0.00 × 5
WSXLLC-Live
0.00 × 13
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 16
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 15
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 85
88 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
CopyRobo — Precision Trading Made Easy.”

EliteScalp Copy is a modern trading signal powered by a blend of scalping and medium-term strategies, designed for traders who value stability, precision, and long-term results.
A starting deposit of just 250 USD is sufficient for optimal operation.
No need for cent accounts or large initial capital — the system is flexible and beginner-friendly.
Your success is our priority
レビューなし
2025.12.22 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 04:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 02:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 01:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 02:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 06:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 06:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 14:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 14:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
CopyRobo
100 USD/月
-3%
0
0
USD
242
EUR
5
99%
655
76%
97%
0.99
-0.01
EUR
92%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください