- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
655
利益トレード:
504 (76.94%)
損失トレード:
151 (23.05%)
ベストトレード:
32.26 EUR
最悪のトレード:
-151.85 EUR
総利益:
1 537.31 EUR (112 633 pips)
総損失:
-1 545.42 EUR (69 607 pips)
最大連続の勝ち:
23 (31.42 EUR)
最大連続利益:
50.28 EUR (15)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
97.31%
最大入金額:
235.18%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
133
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.01
長いトレード:
261 (39.85%)
短いトレード:
394 (60.15%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.01 EUR
平均利益:
3.05 EUR
平均損失:
-10.23 EUR
最大連続の負け:
10 (-1 036.13 EUR)
最大連続損失:
-1 036.13 EUR (10)
月間成長:
-32.36%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
159.31 EUR
最大の:
1 036.13 EUR (91.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
91.95% (1 036.13 EUR)
エクイティによる:
87.38% (984.58 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|590
|EURUSD
|17
|AUDNZD
|11
|USDCHF
|11
|AUDCAD
|9
|USDCAD
|8
|NZDCAD
|6
|AUDUSD
|1
|EURNZD
|1
|NZDUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-37
|EURUSD
|8
|AUDNZD
|5
|USDCHF
|7
|AUDCAD
|3
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|2
|AUDUSD
|0
|EURNZD
|0
|NZDUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|40K
|EURUSD
|817
|AUDNZD
|958
|USDCHF
|526
|AUDCAD
|395
|USDCAD
|170
|NZDCAD
|149
|AUDUSD
|34
|EURNZD
|5
|NZDUSD
|99
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +32.26 EUR
最悪のトレード: -152 EUR
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +31.42 EUR
最大連続損失: -1 036.13 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 51
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 6
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 20
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 20
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 42
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 37
|
Exness-Real7
|0.00 × 5
|
WSXLLC-Live
|0.00 × 13
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 16
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 15
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 85
88 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
CopyRobo — Precision Trading Made Easy.”
EliteScalp Copy is a modern trading signal powered by a blend of scalping and medium-term strategies, designed for traders who value stability, precision, and long-term results.
A starting deposit of just 250 USD is sufficient for optimal operation.
No need for cent accounts or large initial capital — the system is flexible and beginner-friendly.
Your success is our priority
EliteScalp Copy is a modern trading signal powered by a blend of scalping and medium-term strategies, designed for traders who value stability, precision, and long-term results.
A starting deposit of just 250 USD is sufficient for optimal operation.
No need for cent accounts or large initial capital — the system is flexible and beginner-friendly.
Your success is our priority
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
-3%
0
0
USD
USD
242
EUR
EUR
5
99%
655
76%
97%
0.99
-0.01
EUR
EUR
92%
1:500