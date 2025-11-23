- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
625
盈利交易:
348 (55.68%)
亏损交易:
277 (44.32%)
最好交易:
42.01 USD
最差交易:
-24.26 USD
毛利:
1 039.05 USD (1 031 620 pips)
毛利亏损:
-1 087.06 USD (1 074 142 pips)
最大连续赢利:
13 (50.10 USD)
最大连续盈利:
50.10 USD (13)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
14.90%
最大入金加载:
12.98%
最近交易:
17 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
24 分钟
采收率:
-0.21
长期交易:
261 (41.76%)
短期交易:
364 (58.24%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.08 USD
平均利润:
2.99 USD
平均损失:
-3.92 USD
最大连续失误:
24 (-120.90 USD)
最大连续亏损:
-120.90 USD (24)
每月增长:
-11.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
78.11 USD
最大值:
232.60 USD (20.15%)
相对跌幅:
结余:
21.19% (232.60 USD)
净值:
2.17% (20.91 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|622
|XAGUSDm
|2
|USDJPYm
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|-41
|XAGUSDm
|3
|USDJPYm
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|-42K
|XAGUSDm
|56
|USDJPYm
|-483
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.01 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +50.10 USD
最大连续亏损: -120.90 USD
