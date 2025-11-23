信号部分
Nguyen Van Hung

AliFundSignal

Nguyen Van Hung
0条评论
7
0 / 0 USD
增长自 2025 -6%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
625
盈利交易:
348 (55.68%)
亏损交易:
277 (44.32%)
最好交易:
42.01 USD
最差交易:
-24.26 USD
毛利:
1 039.05 USD (1 031 620 pips)
毛利亏损:
-1 087.06 USD (1 074 142 pips)
最大连续赢利:
13 (50.10 USD)
最大连续盈利:
50.10 USD (13)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
14.90%
最大入金加载:
12.98%
最近交易:
17 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
24 分钟
采收率:
-0.21
长期交易:
261 (41.76%)
短期交易:
364 (58.24%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.08 USD
平均利润:
2.99 USD
平均损失:
-3.92 USD
最大连续失误:
24 (-120.90 USD)
最大连续亏损:
-120.90 USD (24)
每月增长:
-11.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
78.11 USD
最大值:
232.60 USD (20.15%)
相对跌幅:
结余:
21.19% (232.60 USD)
净值:
2.17% (20.91 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 622
XAGUSDm 2
USDJPYm 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm -41
XAGUSDm 3
USDJPYm -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm -42K
XAGUSDm 56
USDJPYm -483
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +42.01 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +50.10 USD
最大连续亏损: -120.90 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2026.01.05 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.30 06:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 04:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.14 23:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 18:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 02:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 01:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 10:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 10:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
