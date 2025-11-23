- 成長
トレード:
625
利益トレード:
348 (55.68%)
損失トレード:
277 (44.32%)
ベストトレード:
42.01 USD
最悪のトレード:
-24.26 USD
総利益:
1 039.05 USD (1 031 620 pips)
総損失:
-1 087.06 USD (1 074 142 pips)
最大連続の勝ち:
13 (50.10 USD)
最大連続利益:
50.10 USD (13)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
14.90%
最大入金額:
12.98%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
24 分
リカバリーファクター:
-0.21
長いトレード:
261 (41.76%)
短いトレード:
364 (58.24%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.08 USD
平均利益:
2.99 USD
平均損失:
-3.92 USD
最大連続の負け:
24 (-120.90 USD)
最大連続損失:
-120.90 USD (24)
月間成長:
-11.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
78.11 USD
最大の:
232.60 USD (20.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.19% (232.60 USD)
エクイティによる:
2.17% (20.91 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|622
|XAGUSDm
|2
|USDJPYm
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|-41
|XAGUSDm
|3
|USDJPYm
|-9
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|-42K
|XAGUSDm
|56
|USDJPYm
|-483
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +42.01 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 24
最大連続利益: +50.10 USD
最大連続損失: -120.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
