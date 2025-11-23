シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AliFundSignal
Nguyen Van Hung

AliFundSignal

レビュー0件
7週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -6%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
625
利益トレード:
348 (55.68%)
損失トレード:
277 (44.32%)
ベストトレード:
42.01 USD
最悪のトレード:
-24.26 USD
総利益:
1 039.05 USD (1 031 620 pips)
総損失:
-1 087.06 USD (1 074 142 pips)
最大連続の勝ち:
13 (50.10 USD)
最大連続利益:
50.10 USD (13)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
14.90%
最大入金額:
12.98%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
24 分
リカバリーファクター:
-0.21
長いトレード:
261 (41.76%)
短いトレード:
364 (58.24%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.08 USD
平均利益:
2.99 USD
平均損失:
-3.92 USD
最大連続の負け:
24 (-120.90 USD)
最大連続損失:
-120.90 USD (24)
月間成長:
-11.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
78.11 USD
最大の:
232.60 USD (20.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.19% (232.60 USD)
エクイティによる:
2.17% (20.91 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 622
XAGUSDm 2
USDJPYm 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm -41
XAGUSDm 3
USDJPYm -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm -42K
XAGUSDm 56
USDJPYm -483
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +42.01 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 24
最大連続利益: +50.10 USD
最大連続損失: -120.90 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.05 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.30 06:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 04:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.14 23:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 18:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 02:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 01:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 10:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 10:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
