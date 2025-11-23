- Crescimento
Negociações:
625
Negociações com lucro:
348 (55.68%)
Negociações com perda:
277 (44.32%)
Melhor negociação:
42.01 USD
Pior negociação:
-24.26 USD
Lucro bruto:
1 039.05 USD (1 031 620 pips)
Perda bruta:
-1 087.06 USD (1 074 142 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (50.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.10 USD (13)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
14.90%
Depósito máximo carregado:
12.98%
Último negócio:
17 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
24 minutos
Fator de recuperação:
-0.21
Negociações longas:
261 (41.76%)
Negociações curtas:
364 (58.24%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.08 USD
Lucro médio:
2.99 USD
Perda média:
-3.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-120.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-120.90 USD (24)
Crescimento mensal:
-11.06%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
78.11 USD
Máximo:
232.60 USD (20.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.19% (232.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.17% (20.91 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|622
|XAGUSDm
|2
|USDJPYm
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|-41
|XAGUSDm
|3
|USDJPYm
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|-42K
|XAGUSDm
|56
|USDJPYm
|-483
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
