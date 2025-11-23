SinaisSeções
Nguyen Van Hung

AliFundSignal

Nguyen Van Hung
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -6%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
625
Negociações com lucro:
348 (55.68%)
Negociações com perda:
277 (44.32%)
Melhor negociação:
42.01 USD
Pior negociação:
-24.26 USD
Lucro bruto:
1 039.05 USD (1 031 620 pips)
Perda bruta:
-1 087.06 USD (1 074 142 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (50.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.10 USD (13)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
14.90%
Depósito máximo carregado:
12.98%
Último negócio:
17 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
24 minutos
Fator de recuperação:
-0.21
Negociações longas:
261 (41.76%)
Negociações curtas:
364 (58.24%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.08 USD
Lucro médio:
2.99 USD
Perda média:
-3.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-120.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-120.90 USD (24)
Crescimento mensal:
-11.06%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
78.11 USD
Máximo:
232.60 USD (20.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.19% (232.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.17% (20.91 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 622
XAGUSDm 2
USDJPYm 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm -41
XAGUSDm 3
USDJPYm -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm -42K
XAGUSDm 56
USDJPYm -483
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +42.01 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 24
Máximo lucro consecutivo: +50.10 USD
Máxima perda consecutiva: -120.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.05 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.30 06:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 04:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.14 23:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 18:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 02:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 01:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 10:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 10:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
