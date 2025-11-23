- Büyüme
İşlemler:
97
Kârla kapanan işlemler:
64 (65.97%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (34.02%)
En iyi işlem:
25.33 USD
En kötü işlem:
-12.16 USD
Brüt kâr:
185.33 USD (185 327 pips)
Brüt zarar:
-140.79 USD (140 760 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (23.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.33 USD (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
60 (61.86%)
Satış işlemleri:
37 (38.14%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
2.90 USD
Ortalama zarar:
-4.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-36.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.91 USD (4)
Aylık büyüme:
4.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.74 USD
Maksimum:
47.30 USD (4.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|97
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|45
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|45K
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.33 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +23.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
