Всего трейдов:
625
Прибыльных трейдов:
348 (55.68%)
Убыточных трейдов:
277 (44.32%)
Лучший трейд:
42.01 USD
Худший трейд:
-24.26 USD
Общая прибыль:
1 039.05 USD (1 031 620 pips)
Общий убыток:
-1 087.06 USD (1 074 142 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (50.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.10 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
14.90%
Макс. загрузка депозита:
12.98%
Последний трейд:
17 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
261 (41.76%)
Коротких трейдов:
364 (58.24%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.08 USD
Средняя прибыль:
2.99 USD
Средний убыток:
-3.92 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-120.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-120.90 USD (24)
Прирост в месяц:
-11.06%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78.11 USD
Максимальная:
232.60 USD (20.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.19% (232.60 USD)
По эквити:
2.17% (20.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|622
|XAGUSDm
|2
|USDJPYm
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|-41
|XAGUSDm
|3
|USDJPYm
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|-42K
|XAGUSDm
|56
|USDJPYm
|-483
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +42.01 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +50.10 USD
Макс. убыток в серии: -120.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
