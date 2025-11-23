СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AliFundSignal
Nguyen Van Hung

AliFundSignal

Nguyen Van Hung
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -6%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
625
Прибыльных трейдов:
348 (55.68%)
Убыточных трейдов:
277 (44.32%)
Лучший трейд:
42.01 USD
Худший трейд:
-24.26 USD
Общая прибыль:
1 039.05 USD (1 031 620 pips)
Общий убыток:
-1 087.06 USD (1 074 142 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (50.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.10 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
14.90%
Макс. загрузка депозита:
12.98%
Последний трейд:
17 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
261 (41.76%)
Коротких трейдов:
364 (58.24%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.08 USD
Средняя прибыль:
2.99 USD
Средний убыток:
-3.92 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-120.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-120.90 USD (24)
Прирост в месяц:
-11.06%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78.11 USD
Максимальная:
232.60 USD (20.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.19% (232.60 USD)
По эквити:
2.17% (20.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 622
XAGUSDm 2
USDJPYm 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm -41
XAGUSDm 3
USDJPYm -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm -42K
XAGUSDm 56
USDJPYm -483
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.01 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +50.10 USD
Макс. убыток в серии: -120.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.05 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.30 06:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 04:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.14 23:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 18:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 02:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 01:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 10:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 10:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
