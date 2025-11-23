- 자본
- 축소
트레이드:
625
이익 거래:
348 (55.68%)
손실 거래:
277 (44.32%)
최고의 거래:
42.01 USD
최악의 거래:
-24.26 USD
총 수익:
1 039.05 USD (1 031 620 pips)
총 손실:
-1 087.06 USD (1 074 142 pips)
연속 최대 이익:
13 (50.10 USD)
연속 최대 이익:
50.10 USD (13)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
14.90%
최대 입금량:
12.98%
최근 거래:
17 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
24 분
회복 요인:
-0.21
롱(주식매수):
261 (41.76%)
숏(주식차입매도):
364 (58.24%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.08 USD
평균 이익:
2.99 USD
평균 손실:
-3.92 USD
연속 최대 손실:
24 (-120.90 USD)
연속 최대 손실:
-120.90 USD (24)
월별 성장률:
-11.06%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
78.11 USD
최대한의:
232.60 USD (20.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.19% (232.60 USD)
자본금별:
2.17% (20.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|622
|XAGUSDm
|2
|USDJPYm
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|-41
|XAGUSDm
|3
|USDJPYm
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|-42K
|XAGUSDm
|56
|USDJPYm
|-483
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +42.01 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 24
연속 최대 이익: +50.10 USD
연속 최대 손실: -120.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음