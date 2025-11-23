- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
625
Gewinntrades:
348 (55.68%)
Verlusttrades:
277 (44.32%)
Bester Trade:
42.01 USD
Schlechtester Trade:
-24.26 USD
Bruttoprofit:
1 039.05 USD (1 031 620 pips)
Bruttoverlust:
-1 087.06 USD (1 074 142 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (50.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
50.10 USD (13)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
14.90%
Max deposit load:
12.98%
Letzter Trade:
17 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
24 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.21
Long-Positionen:
261 (41.76%)
Short-Positionen:
364 (58.24%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-120.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-120.90 USD (24)
Wachstum pro Monat :
-11.06%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
78.11 USD
Maximaler:
232.60 USD (20.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.19% (232.60 USD)
Kapital:
2.17% (20.91 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|622
|XAGUSDm
|2
|USDJPYm
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|-41
|XAGUSDm
|3
|USDJPYm
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|-42K
|XAGUSDm
|56
|USDJPYm
|-483
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +42.01 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 24
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +50.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -120.90 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen