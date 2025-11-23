SignaleKategorien
Nguyen Van Hung

AliFundSignal

Nguyen Van Hung
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -6%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
625
Gewinntrades:
348 (55.68%)
Verlusttrades:
277 (44.32%)
Bester Trade:
42.01 USD
Schlechtester Trade:
-24.26 USD
Bruttoprofit:
1 039.05 USD (1 031 620 pips)
Bruttoverlust:
-1 087.06 USD (1 074 142 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (50.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
50.10 USD (13)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
14.90%
Max deposit load:
12.98%
Letzter Trade:
17 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
24 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.21
Long-Positionen:
261 (41.76%)
Short-Positionen:
364 (58.24%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-120.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-120.90 USD (24)
Wachstum pro Monat :
-11.06%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
78.11 USD
Maximaler:
232.60 USD (20.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.19% (232.60 USD)
Kapital:
2.17% (20.91 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 622
XAGUSDm 2
USDJPYm 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm -41
XAGUSDm 3
USDJPYm -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm -42K
XAGUSDm 56
USDJPYm -483
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +42.01 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 24
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +50.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -120.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.05 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.30 06:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 04:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.14 23:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 18:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 02:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 01:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 10:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 10:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
