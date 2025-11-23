- Incremento
Total de Trades:
625
Transacciones Rentables:
348 (55.68%)
Transacciones Irrentables:
277 (44.32%)
Mejor transacción:
42.01 USD
Peor transacción:
-24.26 USD
Beneficio Bruto:
1 039.05 USD (1 031 620 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 087.06 USD (1 074 142 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (50.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
50.10 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
14.90%
Carga máxima del depósito:
12.98%
Último trade:
17 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
24 minutos
Factor de Recuperación:
-0.21
Transacciones Largas:
261 (41.76%)
Transacciones Cortas:
364 (58.24%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-0.08 USD
Beneficio medio:
2.99 USD
Pérdidas medias:
-3.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-120.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-120.90 USD (24)
Crecimiento al mes:
-11.06%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
78.11 USD
Máxima:
232.60 USD (20.15%)
Reducción relativa:
De balance:
21.19% (232.60 USD)
De fondos:
2.17% (20.91 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|622
|XAGUSDm
|2
|USDJPYm
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|-41
|XAGUSDm
|3
|USDJPYm
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|-42K
|XAGUSDm
|56
|USDJPYm
|-483
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +42.01 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 24
Beneficio máximo consecutivo: +50.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -120.90 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
