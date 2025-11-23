SeñalesSecciones
Nguyen Van Hung

AliFundSignal

Nguyen Van Hung
0 comentarios
7 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -6%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
625
Transacciones Rentables:
348 (55.68%)
Transacciones Irrentables:
277 (44.32%)
Mejor transacción:
42.01 USD
Peor transacción:
-24.26 USD
Beneficio Bruto:
1 039.05 USD (1 031 620 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 087.06 USD (1 074 142 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (50.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
50.10 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
14.90%
Carga máxima del depósito:
12.98%
Último trade:
17 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
24 minutos
Factor de Recuperación:
-0.21
Transacciones Largas:
261 (41.76%)
Transacciones Cortas:
364 (58.24%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-0.08 USD
Beneficio medio:
2.99 USD
Pérdidas medias:
-3.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-120.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-120.90 USD (24)
Crecimiento al mes:
-11.06%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
78.11 USD
Máxima:
232.60 USD (20.15%)
Reducción relativa:
De balance:
21.19% (232.60 USD)
De fondos:
2.17% (20.91 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 622
XAGUSDm 2
USDJPYm 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm -41
XAGUSDm 3
USDJPYm -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm -42K
XAGUSDm 56
USDJPYm -483
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2026.01.05 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.30 06:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 04:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.14 23:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 18:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 02:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 01:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 10:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 10:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
