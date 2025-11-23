- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
97
Profit Trade:
64 (65.97%)
Loss Trade:
33 (34.02%)
Best Trade:
25.33 USD
Worst Trade:
-12.16 USD
Profitto lordo:
185.33 USD (185 327 pips)
Perdita lorda:
-140.79 USD (140 760 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (23.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.33 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
60 (61.86%)
Short Trade:
37 (38.14%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
2.90 USD
Perdita media:
-4.27 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-36.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.91 USD (4)
Crescita mensile:
4.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.74 USD
Massimale:
47.30 USD (4.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|45
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|45K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.33 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +23.17 USD
Massima perdita consecutiva: -36.91 USD
