|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|59
|AUDCAD
|26
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|412
|AUDCAD
|57
|XAUUSD
|39
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|6.9K
|AUDCAD
|2.7K
|XAUUSD
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.20 × 111
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.33 × 331
|
FPMarkets-Live
|0.41 × 321
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 248
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.86 × 174
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
🔹 Sun 交易信号 — 精准剥头皮策略，稳健成长之道
我们的交易系统以稳定与长期一致性为核心而设计。
每笔交易固定投入资金 1000 美元 / 0.05 手，以严格控制回撤风险。
我们专注于 低风险剥头皮策略（Scalping），将 DD% 控制在安全范围内。
虽然利润不会过于夸张，但胜在 持续、稳健与可持续。
即使在短期亏损期间，我们的系统也会通过 对冲 (Hedging) 与 订单修正 (Order Correction) 来智能管理风险，确保亏损受控。
当出现临时回撤时，我们会耐心地进入恢复阶段，不突破风险限制。
这种方式以 资金安全与长期增长 为首要目标 —— 这才是真正通往稳定交易成功的道路。
如果您正在寻找一个注重 安全、纪律与稳定收益 的信号，
Sun Trading Signal 将是您迈向智慧与稳健交易的下一步。
(繁體中文)
🔹 Sun 交易訊號 — 精準剝頭皮策略，穩健致勝之道
我們的交易系統以 穩定與長期一致性 為核心設計。
每一筆交易固定使用資金 1000 美元 / 0.05 手，嚴格控制回撤風險。
我們專注於 低風險剝頭皮策略 (Scalping)，將 DD% 控制在安全範圍內。
雖然獲利不會過於誇張，但勝在 穩定、持續與可長可久。
即使在短期虧損期間，我們的系統也能透過 對沖 (Hedging) 與 訂單修正 (Order Correction) 智慧地管理風險，確保虧損受到控制。
當出現臨時回撤時，我們會耐心地進入修復階段，不超越風險限制。
此策略以 資金安全與長期成長 為最高原則 —— 這才是真正邁向穩健交易成功的道路。
若您正在尋找一個重視 安全、紀律與穩定收益 的交易訊號，
Sun Trading Signal 將會是您邁向智慧與永續交易的最佳夥伴。
