Sunyapong Borvonsin

Sun Trading Signal Fix Lots

Sunyapong Borvonsin
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 40%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
98
盈利交易:
69 (70.40%)
亏损交易:
29 (29.59%)
最好交易:
95.53 USD
最差交易:
-75.88 USD
毛利:
832.36 USD (254 047 pips)
毛利亏损:
-430.08 USD (13 339 pips)
最大连续赢利:
13 (27.17 USD)
最大连续盈利:
301.14 USD (9)
夏普比率:
0.21
交易活动:
98.95%
最大入金加载:
15.16%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.39
长期交易:
50 (51.02%)
短期交易:
48 (48.98%)
利润因子:
1.94
预期回报:
4.10 USD
平均利润:
12.06 USD
平均损失:
-14.83 USD
最大连续失误:
3 (-65.52 USD)
最大连续亏损:
-75.88 USD (1)
每月增长:
30.08%
年度预测:
364.98%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
26.16 USD
最大值:
168.49 USD (11.22%)
相对跌幅:
结余:
11.29% (169.65 USD)
净值:
24.85% (273.05 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 59
AUDCAD 26
XAUUSD 9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 412
AUDCAD 57
XAUUSD 39
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 6.9K
AUDCAD 2.7K
XAUUSD -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +95.53 USD
最差交易: -76 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +27.17 USD
最大连续亏损: -65.52 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 111
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.33 × 331
FPMarkets-Live
0.41 × 321
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 248
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.86 × 174
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
65 更多...
🔹 Sun 交易信号 — 精准剥头皮策略，稳健成长之道

我们的交易系统以稳定与长期一致性为核心而设计。
每笔交易固定投入资金 1000 美元 / 0.05 手，以严格控制回撤风险。

我们专注于 低风险剥头皮策略（Scalping），将 DD% 控制在安全范围内。
虽然利润不会过于夸张，但胜在 持续、稳健与可持续

即使在短期亏损期间，我们的系统也会通过 对冲 (Hedging)订单修正 (Order Correction) 来智能管理风险，确保亏损受控。

当出现临时回撤时，我们会耐心地进入恢复阶段，不突破风险限制。
这种方式以 资金安全与长期增长 为首要目标 —— 这才是真正通往稳定交易成功的道路。

如果您正在寻找一个注重 安全、纪律与稳定收益 的信号，
Sun Trading Signal 将是您迈向智慧与稳健交易的下一步。

(繁體中文)

🔹 Sun 交易訊號 — 精準剝頭皮策略，穩健致勝之道

我們的交易系統以 穩定與長期一致性 為核心設計。
每一筆交易固定使用資金 1000 美元 / 0.05 手，嚴格控制回撤風險。

我們專注於 低風險剝頭皮策略 (Scalping)，將 DD% 控制在安全範圍內。
雖然獲利不會過於誇張，但勝在 穩定、持續與可長可久

即使在短期虧損期間，我們的系統也能透過 對沖 (Hedging)訂單修正 (Order Correction) 智慧地管理風險，確保虧損受到控制。

當出現臨時回撤時，我們會耐心地進入修復階段，不超越風險限制。
此策略以 資金安全與長期成長 為最高原則 —— 這才是真正邁向穩健交易成功的道路。

若您正在尋找一個重視 安全、紀律與穩定收益 的交易訊號，
Sun Trading Signal 將會是您邁向智慧與永續交易的最佳夥伴。




没有评论
2025.12.10 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 02:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.23 23:21
Share of trading days is too low
2025.11.23 08:30
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 10.73% of days out of the 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 08:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
