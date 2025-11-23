СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Sun Trading Signal Fix Lots
Sunyapong Borvonsin

Sun Trading Signal Fix Lots

Sunyapong Borvonsin
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 40%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
98
Прибыльных трейдов:
69 (70.40%)
Убыточных трейдов:
29 (29.59%)
Лучший трейд:
95.53 USD
Худший трейд:
-75.88 USD
Общая прибыль:
832.36 USD (254 047 pips)
Общий убыток:
-430.08 USD (13 339 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (27.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
301.14 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
98.95%
Макс. загрузка депозита:
15.16%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.39
Длинных трейдов:
50 (51.02%)
Коротких трейдов:
48 (48.98%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
4.10 USD
Средняя прибыль:
12.06 USD
Средний убыток:
-14.83 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-65.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-75.88 USD (1)
Прирост в месяц:
30.08%
Годовой прогноз:
364.98%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.16 USD
Максимальная:
168.49 USD (11.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.29% (169.65 USD)
По эквити:
24.85% (273.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 59
AUDCAD 26
XAUUSD 9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 412
AUDCAD 57
XAUUSD 39
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 6.9K
AUDCAD 2.7K
XAUUSD -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +95.53 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +27.17 USD
Макс. убыток в серии: -65.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 111
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.33 × 331
FPMarkets-Live
0.41 × 321
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 248
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.86 × 174
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
еще 65...
🔹 Sun Trading Signal — Точная скальпинг-система для стабильного роста

Наша торговая система создана для стабильности и долгосрочной последовательности.
Каждая сделка использует фиксированный капитал 1000 USD на 0.05 лота, что позволяет строго контролировать просадку.

Мы сосредоточены на низкорисковых скальпинг-стратегиях с ограниченным уровнем DD%, поэтому прибыль может быть не агрессивной, но стабильной и устойчивой.
Даже во время отрицательных периодов система управляет просадкой с помощью селективного хеджирования и корректировки ордеров, чтобы убытки оставались под контролем.

Когда происходит временная просадка, мы спокойно проводим фазу восстановления, не превышая установленных рисков.
Такой подход делает приоритетом сохранение капитала и устойчивый рост — настоящий путь к долгосрочному успеху в торговле.

Если вы ищете сигнал, который ценит безопасность, дисциплину и стабильную прибыль, — это ваш следующий шаг к умной и устойчивой торговле.

(Arabic)

🔹 إشارة التداول Sun – إستراتيجية سكالبينغ دقيقة للنمو المستدام

تم تصميم نظام التداول Sun Trading Signal لضمان الاستقرار والاستمرارية على المدى الطويل.
كل صفقة تستخدم 1000 دولار أمريكي لكل 0.05 لوت، مع التحكم الصارم في نسبة السحب (Drawdown %).

تعتمد إستراتيجيتنا على تداول سكالبينغ منخفض المخاطر يحافظ على السحب ضمن حدود آمنة.
قد لا تكون الأرباح ضخمة أو سريعة، لكنها مستمرة، موثوقة ومستدامة بمرور الوقت.

حتى في حالات الخسارة المؤقتة، يظل الخطر تحت السيطرة بفضل نظام التحوط (Hedging) و تصحيح الصفقات الخاطئة.
عند ارتفاع السحب، يتم تفعيل خطة استرداد دقيقة لضمان عدم تجاوز حدود المخاطر المحددة.

يركز هذا النهج على أمان رأس المال والنمو المستدام — وهو الطريق الحقيقي إلى النجاح الدائم في التداول.

للمستثمرين الذين يسعون إلى الانضباط، الثبات، والعائد الآمن،
تُعد إشارة التداول Sun الشريك المثالي للتداول الذكي والمستدام.




Нет отзывов
2025.12.10 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 02:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.23 23:21
Share of trading days is too low
2025.11.23 08:30
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 10.73% of days out of the 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 08:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sun Trading Signal Fix Lots
30 USD в месяц
40%
0
0
USD
1.4K
USD
17
92%
98
70%
99%
1.93
4.10
USD
25%
1:500
