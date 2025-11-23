🔹 Sun 트레이딩 시그널 — 안정적인 성장을 위한 정밀한 스캘핑 전략

우리의 트레이딩 시스템은 장기적인 안정성과 일관성을 위해 설계되었습니다.

각 거래는 1000달러당 0.05랏의 고정 자본을 사용하며, 손실폭(Drawdown, DD%)을 엄격히 관리합니다.

이 시스템은 저위험 스캘핑 전략에 기반을 두고 있으며, DD를 안전한 수준으로 유지합니다.

수익은 폭발적이지 않지만, 꾸준하고 예측 가능하며 지속 가능한 결과를 제공합니다.

일시적인 손실이 발생하더라도, 헤지(Hedge) 전략과 주문 수정(Order Correction) 을 통해 리스크를 통제하며, 손실이 확대되지 않도록 합니다.

드로우다운이 발생할 경우, 신중하게 계획된 복구 절차를 적용하여 리스크 한도를 초과하지 않도록 합니다.

이 접근 방식은 자본의 안전과 지속 가능한 성장을 보장하며, 장기적인 성공으로 가는 길을 엽니다.

안정성, 규율, 그리고 꾸준한 수익을 중시하는 트레이더에게,

Sun Trading Signal은 현명하고 지속 가능한 트레이딩을 위한 최고의 파트너입니다.