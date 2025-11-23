- 자본
- 축소
트레이드:
98
이익 거래:
69 (70.40%)
손실 거래:
29 (29.59%)
최고의 거래:
95.53 USD
최악의 거래:
-75.88 USD
총 수익:
832.36 USD (254 047 pips)
총 손실:
-430.08 USD (13 339 pips)
연속 최대 이익:
13 (27.17 USD)
연속 최대 이익:
301.14 USD (9)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
72.50%
최대 입금량:
15.16%
최근 거래:
14 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
2.39
롱(주식매수):
50 (51.02%)
숏(주식차입매도):
48 (48.98%)
수익 요인:
1.94
기대수익:
4.10 USD
평균 이익:
12.06 USD
평균 손실:
-14.83 USD
연속 최대 손실:
3 (-65.52 USD)
연속 최대 손실:
-75.88 USD (1)
월별 성장률:
14.14%
연간 예측:
171.60%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
26.16 USD
최대한의:
168.49 USD (11.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.29% (169.65 USD)
자본금별:
24.85% (273.05 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|59
|AUDCAD
|26
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|412
|AUDCAD
|57
|XAUUSD
|39
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|6.9K
|AUDCAD
|2.7K
|XAUUSD
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +95.53 USD
최악의 거래: -76 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +27.17 USD
연속 최대 손실: -65.52 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.20 × 111
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.33 × 331
|
FPMarkets-Live
|0.41 × 321
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 248
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.86 × 174
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
🔹 Sun 트레이딩 시그널 — 안정적인 성장을 위한 정밀한 스캘핑 전략
우리의 트레이딩 시스템은 장기적인 안정성과 일관성을 위해 설계되었습니다.
각 거래는 1000달러당 0.05랏의 고정 자본을 사용하며, 손실폭(Drawdown, DD%)을 엄격히 관리합니다.
이 시스템은 저위험 스캘핑 전략에 기반을 두고 있으며, DD를 안전한 수준으로 유지합니다.
수익은 폭발적이지 않지만, 꾸준하고 예측 가능하며 지속 가능한 결과를 제공합니다.
일시적인 손실이 발생하더라도, 헤지(Hedge) 전략과 주문 수정(Order Correction) 을 통해 리스크를 통제하며, 손실이 확대되지 않도록 합니다.
드로우다운이 발생할 경우, 신중하게 계획된 복구 절차를 적용하여 리스크 한도를 초과하지 않도록 합니다.
이 접근 방식은 자본의 안전과 지속 가능한 성장을 보장하며, 장기적인 성공으로 가는 길을 엽니다.
안정성, 규율, 그리고 꾸준한 수익을 중시하는 트레이더에게,
Sun Trading Signal은 현명하고 지속 가능한 트레이딩을 위한 최고의 파트너입니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
40%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
17
92%
98
70%
72%
1.93
4.10
USD
USD
25%
1:500