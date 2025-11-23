SinaisSeções
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 40%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
98
Negociações com lucro:
69 (70.40%)
Negociações com perda:
29 (29.59%)
Melhor negociação:
95.53 USD
Pior negociação:
-75.88 USD
Lucro bruto:
832.36 USD (254 047 pips)
Perda bruta:
-430.08 USD (13 339 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (27.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
301.14 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
98.95%
Depósito máximo carregado:
15.16%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
2.39
Negociações longas:
50 (51.02%)
Negociações curtas:
48 (48.98%)
Fator de lucro:
1.94
Valor esperado:
4.10 USD
Lucro médio:
12.06 USD
Perda média:
-14.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-65.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-75.88 USD (1)
Crescimento mensal:
30.08%
Previsão anual:
364.98%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
26.16 USD
Máximo:
168.49 USD (11.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.29% (169.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.85% (273.05 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 59
AUDCAD 26
XAUUSD 9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 412
AUDCAD 57
XAUUSD 39
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 6.9K
AUDCAD 2.7K
XAUUSD -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +95.53 USD
Pior negociação: -76 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +27.17 USD
Máxima perda consecutiva: -65.52 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 111
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.33 × 331
FPMarkets-Live
0.41 × 321
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 248
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.86 × 174
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
65 mais ...
🔹 Sun Trading Signal — Estratégia de Scalping Precisa para um Crescimento Sustentável

O nosso sistema de trading foi desenvolvido com foco em estabilidade e consistência a longo prazo.
Cada operação utiliza um capital fixo de 1000 USD por 0,05 lote, garantindo um controle rigoroso do drawdown (DD%).

Trabalhamos com estratégias de scalping de baixo risco, mantendo o DD dentro de uma faixa segura.
Embora os lucros não sejam explosivos, eles são constantes, sustentáveis e previsíveis.

Mesmo durante períodos de perda temporária, o sistema administra o risco através de hedge (cobertura) e correção de ordens (order correction), assegurando que as perdas permaneçam sob controle.

Quando ocorre um rebaixamento temporário, aplicamos um processo de recuperação cuidadosamente planejado, sem ultrapassar os limites de risco.
Essa abordagem prioriza a segurança do capital e o crescimento constante — o verdadeiro caminho para o sucesso duradouro no trading.

Se você procura um sinal que valorize segurança, disciplina e lucros consistentes,
Sun Trading Signal é o seu próximo passo rumo a uma operação inteligente e sustentável.


Sem comentários
2025.12.10 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 02:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.23 23:21
Share of trading days is too low
2025.11.23 08:30
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 10.73% of days out of the 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 08:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
