Sunyapong Borvonsin

Sun Trading Signal Fix Lots

Sunyapong Borvonsin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 40%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
98
Gewinntrades:
69 (70.40%)
Verlusttrades:
29 (29.59%)
Bester Trade:
95.53 USD
Schlechtester Trade:
-75.88 USD
Bruttoprofit:
832.36 USD (254 047 pips)
Bruttoverlust:
-430.08 USD (13 339 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (27.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
301.14 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
98.95%
Max deposit load:
15.16%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
2.39
Long-Positionen:
50 (51.02%)
Short-Positionen:
48 (48.98%)
Profit-Faktor:
1.94
Mathematische Gewinnerwartung:
4.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-65.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-75.88 USD (1)
Wachstum pro Monat :
30.08%
Jahresprognose:
364.98%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
26.16 USD
Maximaler:
168.49 USD (11.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.29% (169.65 USD)
Kapital:
24.85% (273.05 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 59
AUDCAD 26
XAUUSD 9
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 412
AUDCAD 57
XAUUSD 39
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 6.9K
AUDCAD 2.7K
XAUUSD -1.6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +95.53 USD
Schlechtester Trade: -76 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -65.52 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 111
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.33 × 331
FPMarkets-Live
0.41 × 321
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 248
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.86 × 174
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
noch 65 ...
🔹 Sun Trading Signal – Eine präzise Scalping-Strategie für nachhaltiges Wachstum

Unser Handelssystem wurde entwickelt, um langfristige Stabilität und Beständigkeit zu gewährleisten.
Jede Position verwendet 1000 USD pro 0,05 Lot, wodurch das Drawdown-Risiko (DD%) streng kontrolliert wird.

Wir konzentrieren uns auf niedrigrisikoreiche Scalping-Strategien, die das DD in einem sicheren Bereich halten.
Die Gewinne sind vielleicht nicht spektakulär, aber sie sind stetig, zuverlässig und nachhaltig.

Selbst bei vorübergehenden Verlusten bleibt das Risiko dank Hedging-Mechanismen und Trade-Korrekturen stets unter Kontrolle.
Wenn ein Drawdown auftritt, wird ein geplanter Wiederherstellungsprozess angewendet, ohne die festgelegten Risikogrenzen zu überschreiten.

Dieser Ansatz stellt Kapitalschutz und langfristiges Wachstum in den Mittelpunkt — der wahre Weg zu dauerhaftem Erfolg im Trading.

Für Trader, die Sicherheit, Disziplin und Konstanz suchen,
ist Sun Trading Signal der ideale Partner für intelligentes und nachhaltiges Handeln.


Keine Bewertungen
2025.12.10 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 02:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.23 23:21
Share of trading days is too low
2025.11.23 08:30
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 10.73% of days out of the 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 08:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
