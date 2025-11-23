- Wachstum
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|59
|AUDCAD
|26
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|412
|AUDCAD
|57
|XAUUSD
|39
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|6.9K
|AUDCAD
|2.7K
|XAUUSD
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.20 × 111
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.33 × 331
|
FPMarkets-Live
|0.41 × 321
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 248
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.86 × 174
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
🔹 Sun Trading Signal – Eine präzise Scalping-Strategie für nachhaltiges Wachstum
Unser Handelssystem wurde entwickelt, um langfristige Stabilität und Beständigkeit zu gewährleisten.
Jede Position verwendet 1000 USD pro 0,05 Lot, wodurch das Drawdown-Risiko (DD%) streng kontrolliert wird.
Wir konzentrieren uns auf niedrigrisikoreiche Scalping-Strategien, die das DD in einem sicheren Bereich halten.
Die Gewinne sind vielleicht nicht spektakulär, aber sie sind stetig, zuverlässig und nachhaltig.
Selbst bei vorübergehenden Verlusten bleibt das Risiko dank Hedging-Mechanismen und Trade-Korrekturen stets unter Kontrolle.
Wenn ein Drawdown auftritt, wird ein geplanter Wiederherstellungsprozess angewendet, ohne die festgelegten Risikogrenzen zu überschreiten.
Dieser Ansatz stellt Kapitalschutz und langfristiges Wachstum in den Mittelpunkt — der wahre Weg zu dauerhaftem Erfolg im Trading.
Für Trader, die Sicherheit, Disziplin und Konstanz suchen,
ist Sun Trading Signal der ideale Partner für intelligentes und nachhaltiges Handeln.
