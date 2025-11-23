SinyallerBölümler
Sun Trading Signal
Sunyapong Borvonsin

Sun Trading Signal

Sunyapong Borvonsin
0 inceleme
26 hafta
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
23 (79.31%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (20.69%)
En iyi işlem:
60.65 USD
En kötü işlem:
-26.23 USD
Brüt kâr:
119.16 USD (4 184 pips)
Brüt zarar:
-41.15 USD (3 746 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (27.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.78 USD (3)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.35
Alış işlemleri:
16 (55.17%)
Satış işlemleri:
13 (44.83%)
Kâr faktörü:
2.90
Beklenen getiri:
2.69 USD
Ortalama kâr:
5.18 USD
Ortalama zarar:
-6.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.23 USD (1)
Aylık büyüme:
10.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.16 USD
Maksimum:
33.23 USD (3.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 20
XAUUSD 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 39
XAUUSD 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 2K
XAUUSD -1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.65 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +27.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real3
0.03 × 64
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 110
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FPMarkets-Live
0.31 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 248
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.79 × 8647
BlackBullMarkets-Live
1.99 × 238
ICMarkets-MT5
2.00 × 8
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Tickmill-Live
2.10 × 765
🔹 Sun Trading Signal — Sürdürülebilir Büyüme İçin Hassas Scalping Stratejisi

Sun Trading Signal sistemi, uzun vadeli istikrar ve tutarlılık sağlamak için tasarlanmıştır.
Her işlemde 1000 USD için 0.05 lot sabit sermaye kullanılır ve düşük Drawdown (DD%) dikkatle kontrol edilir.

Bu sistem, düşük riskli bir scalping stratejisine dayanır.
Kazançlar ani veya yüksek olmayabilir, ancak istikrarlı, öngörülebilir ve sürdürülebilirdir.

Geçici kayıplar yaşansa bile, hedging (koruma) ve pozisyon düzeltme (order correction) yöntemleri sayesinde risk kontrol altında tutulur.
Drawdown yükseldiğinde, belirlenen risk sınırlarını aşmadan geri kazanım süreci devreye girer.

Bu yaklaşım, sermaye güvenliği ve sürdürülebilir büyümeyi merkezine alır — uzun vadeli başarının anahtarıdır.

Disiplin, istikrar ve güvenli kazanç arayan yatırımcılar için
Sun Trading Signal, akıllı ve sürdürülebilir yatırımın ideal ortağıdır.

(Arabic)

🔹 إشارة التداول Sun – إستراتيجية سكالبينغ دقيقة للنمو المستدام

تم تصميم نظام التداول Sun Trading Signal لضمان الاستقرار والاستمرارية على المدى الطويل.
كل صفقة تستخدم 1000 دولار أمريكي لكل 0.05 لوت، مع التحكم الصارم في نسبة السحب (Drawdown %).

تعتمد إستراتيجيتنا على تداول سكالبينغ منخفض المخاطر يحافظ على السحب ضمن حدود آمنة.
قد لا تكون الأرباح ضخمة أو سريعة، لكنها مستمرة، موثوقة ومستدامة بمرور الوقت.

حتى في حالات الخسارة المؤقتة، يظل الخطر تحت السيطرة بفضل نظام التحوط (Hedging) و تصحيح الصفقات الخاطئة.
عند ارتفاع السحب، يتم تفعيل خطة استرداد دقيقة لضمان عدم تجاوز حدود المخاطر المحددة.

يركز هذا النهج على أمان رأس المال والنمو المستدام — وهو الطريق الحقيقي إلى النجاح الدائم في التداول.

للمستثمرين الذين يسعون إلى الانضباط، الثبات، والعائد الآمن،
تُعد إشارة التداول Sun الشريك المثالي للتداول الذكي والمستدام.



İnceleme yok
2025.11.23 08:30
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 10.73% of days out of the 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 08:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
