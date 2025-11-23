SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Sun Trading Signal Fix Lots
Sunyapong Borvonsin

Sun Trading Signal Fix Lots

Sunyapong Borvonsin
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 40%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
98
Transacciones Rentables:
69 (70.40%)
Transacciones Irrentables:
29 (29.59%)
Mejor transacción:
95.53 USD
Peor transacción:
-75.88 USD
Beneficio Bruto:
832.36 USD (254 047 pips)
Pérdidas Brutas:
-430.08 USD (13 339 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (27.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
301.14 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
98.95%
Carga máxima del depósito:
15.16%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
2.39
Transacciones Largas:
50 (51.02%)
Transacciones Cortas:
48 (48.98%)
Factor de Beneficio:
1.94
Beneficio Esperado:
4.10 USD
Beneficio medio:
12.06 USD
Pérdidas medias:
-14.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-65.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-75.88 USD (1)
Crecimiento al mes:
30.08%
Pronóstico anual:
364.98%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
26.16 USD
Máxima:
168.49 USD (11.22%)
Reducción relativa:
De balance:
11.29% (169.65 USD)
De fondos:
24.85% (273.05 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 59
AUDCAD 26
XAUUSD 9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 412
AUDCAD 57
XAUUSD 39
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 6.9K
AUDCAD 2.7K
XAUUSD -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +95.53 USD
Peor transacción: -76 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +27.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -65.52 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 111
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.33 × 331
FPMarkets-Live
0.41 × 321
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 248
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.86 × 174
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
otros 65...
🔹 Sun Trading Signal — Estrategia de Scalping Precisa para un Crecimiento Estable

Nuestro sistema de trading está diseñado para la estabilidad y la consistencia a largo plazo.
Cada operación utiliza un capital fijo de 1000 USD por 0.05 lotes, lo que permite un control estricto del drawdown (DD%).

Nos enfocamos en estrategias de scalping de bajo riesgo, manteniendo el DD dentro de un rango seguro.
Aunque las ganancias no sean explosivas, son constantes, sostenibles y predecibles.

Incluso durante períodos de pérdida temporal, nuestro sistema gestiona el riesgo mediante coberturas (hedging) y ajustes de órdenes (order correction), asegurando que las pérdidas se mantengan bajo control.

Cuando ocurre un retroceso temporal, aplicamos un proceso de recuperación planificado sin sobrepasar los límites de riesgo.
Este enfoque prioriza la seguridad del capital y el crecimiento sostenido — el verdadero camino hacia el éxito en el trading.

Si buscas una señal que valore la seguridad, la disciplina y los beneficios constantes,
Sun Trading Signal es tu próximo paso hacia una operación inteligente y duradera.


2025.12.10 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 02:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.23 23:21
Share of trading days is too low
2025.11.23 08:30
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 10.73% of days out of the 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 08:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
