Sunyapong Borvonsin

Sun Trading Signal

Sunyapong Borvonsin
0 recensioni
26 settimane
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
23 (79.31%)
Loss Trade:
6 (20.69%)
Best Trade:
60.65 USD
Worst Trade:
-26.23 USD
Profitto lordo:
119.16 USD (4 184 pips)
Perdita lorda:
-41.15 USD (3 746 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (27.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.78 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.35
Long Trade:
16 (55.17%)
Short Trade:
13 (44.83%)
Fattore di profitto:
2.90
Profitto previsto:
2.69 USD
Profitto medio:
5.18 USD
Perdita media:
-6.86 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.23 USD (1)
Crescita mensile:
10.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.16 USD
Massimale:
33.23 USD (3.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 20
XAUUSD 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 39
XAUUSD 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 2K
XAUUSD -1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +60.65 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.17 USD
Massima perdita consecutiva: -9.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

🔹 Sun Trading Signal — Strategia di Scalping Precisa per una Crescita Stabile e Sostenibile

Il nostro sistema di trading è progettato per garantire stabilità e coerenza a lungo termine.
Ogni operazione utilizza 1000 USD per 0,05 lotti, mantenendo il drawdown (DD%) sotto stretto controllo.

La strategia si basa su un approccio di scalping a basso rischio, che mantiene il DD entro limiti sicuri.
I profitti non sono esplosivi, ma sono costanti, affidabili e sostenibili nel tempo.

Anche in caso di perdita temporanea, il rischio viene gestito con operazioni di copertura (hedging) e correzioni mirate delle posizioni, evitando qualsiasi espansione eccessiva delle perdite.

Quando si verifica un drawdown, applichiamo un processo di recupero attentamente pianificato per garantire che le soglie di rischio non vengano mai superate.
Questo approccio pone al centro la sicurezza del capitale e la crescita sostenibile, aprendo la strada a un successo duraturo.

Per i trader che cercano stabilità, disciplina e rendimento costante,
Sun Trading Signal è il partner ideale per un trading intelligente e duraturo.


Non ci sono recensioni
2025.11.23 08:30
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 10.73% of days out of the 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 08:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
