Sunyapong Borvonsin

Sun Trading Signal

Sunyapong Borvonsin
0 avis
26 semaines
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
29
Bénéfice trades:
23 (79.31%)
Perte trades:
6 (20.69%)
Meilleure transaction:
60.65 USD
Pire transaction:
-26.23 USD
Bénéfice brut:
119.16 USD (4 184 pips)
Perte brute:
-41.15 USD (3 746 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (27.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
70.78 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
2.35
Longs trades:
16 (55.17%)
Courts trades:
13 (44.83%)
Facteur de profit:
2.90
Rendement attendu:
2.69 USD
Bénéfice moyen:
5.18 USD
Perte moyenne:
-6.86 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-9.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-26.23 USD (1)
Croissance mensuelle:
10.69%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
26.16 USD
Maximal:
33.23 USD (3.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 20
XAUUSD 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 39
XAUUSD 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 2K
XAUUSD -1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +60.65 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +27.17 USD
Perte consécutive maximale: -9.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real3
0.03 × 64
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 110
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FPMarkets-Live
0.31 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 248
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.79 × 8647
BlackBullMarkets-Live
1.99 × 238
ICMarkets-MT5
2.00 × 8
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Tickmill-Live
2.10 × 765
27 plus...
🔹 Sun Trading Signal — Une Stratégie de Scalping Précise pour une Croissance Durable

Notre système de trading est conçu pour assurer la stabilité et la constance à long terme.
Chaque transaction utilise un capital fixe de 1000 USD pour 0,05 lot, garantissant un contrôle rigoureux du drawdown (DD%).

Nous nous concentrons sur des stratégies de scalping à faible risque, maintenant le DD dans une zone sécurisée.
Les profits ne sont peut-être pas spectaculaires, mais ils sont constants, fiables et durables.

Même en période de perte temporaire, notre système gère le risque grâce au hedging (couverture) et à la correction d’ordres (order correction), assurant que les pertes restent sous contrôle.

Lorsqu’un drawdown survient, nous appliquons un processus de récupération méthodique, sans jamais dépasser les limites de risque.
Cette approche met l’accent sur la sécurité du capital et la croissance à long terme — la véritable voie vers un succès durable dans le trading.

Si vous recherchez un signal de trading fondé sur la sécurité, la discipline et la constance,
Sun Trading Signal est votre partenaire idéal pour un trading intelligent et pérenne.


Aucun avis
2025.11.23 08:30
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 10.73% of days out of the 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 08:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
