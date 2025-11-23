🔹 Sun トレーディングシグナル — 安定した成長のための正確なスキャルピング戦略

私たちのトレーディングシステムは、長期的な安定性と一貫性を重視して設計されています。

各トレードでは 1000 USD ごとに 0.05 ロット を使用し、ドローダウン（DD%）を厳密に管理します。

当システムは、低リスクのスキャルピング戦略に基づいており、DD を安全な範囲内に保ちます。

利益は爆発的ではありませんが、安定的で持続的、かつ予測可能です。

一時的な損失が発生した場合でも、ヘッジ取引や**注文修正（Order Correction）**を用いてリスクを管理し、損失を最小限に抑えます。

ドローダウンが発生した際には、計画的な回復プロセスを適用し、リスク上限を超えないよう徹底します。

このアプローチは、資本の安全性と持続的な成長を最優先に考え、長期的な成功への道を切り開きます。

安定性・規律・継続的な利益を重視する方にとって、

Sun Trading Signal は、賢く持続可能なトレーディングへの最適なパートナーです。