- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
98
利益トレード:
69 (70.40%)
損失トレード:
29 (29.59%)
ベストトレード:
95.53 USD
最悪のトレード:
-75.88 USD
総利益:
832.36 USD (254 047 pips)
総損失:
-430.08 USD (13 339 pips)
最大連続の勝ち:
13 (27.17 USD)
最大連続利益:
301.14 USD (9)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
98.95%
最大入金額:
15.16%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
2.39
長いトレード:
50 (51.02%)
短いトレード:
48 (48.98%)
プロフィットファクター:
1.94
期待されたペイオフ:
4.10 USD
平均利益:
12.06 USD
平均損失:
-14.83 USD
最大連続の負け:
3 (-65.52 USD)
最大連続損失:
-75.88 USD (1)
月間成長:
30.08%
年間予想:
364.98%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
26.16 USD
最大の:
168.49 USD (11.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.29% (169.65 USD)
エクイティによる:
24.85% (273.05 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|59
|AUDCAD
|26
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|412
|AUDCAD
|57
|XAUUSD
|39
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|6.9K
|AUDCAD
|2.7K
|XAUUSD
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +95.53 USD
最悪のトレード: -76 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +27.17 USD
最大連続損失: -65.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.20 × 111
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.33 × 331
|
FPMarkets-Live
|0.41 × 321
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 248
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.86 × 174
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
65 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
🔹 Sun トレーディングシグナル — 安定した成長のための正確なスキャルピング戦略
私たちのトレーディングシステムは、長期的な安定性と一貫性を重視して設計されています。
各トレードでは 1000 USD ごとに 0.05 ロット を使用し、ドローダウン（DD%）を厳密に管理します。
当システムは、低リスクのスキャルピング戦略に基づいており、DD を安全な範囲内に保ちます。
利益は爆発的ではありませんが、安定的で持続的、かつ予測可能です。
一時的な損失が発生した場合でも、ヘッジ取引や**注文修正（Order Correction）**を用いてリスクを管理し、損失を最小限に抑えます。
ドローダウンが発生した際には、計画的な回復プロセスを適用し、リスク上限を超えないよう徹底します。
このアプローチは、資本の安全性と持続的な成長を最優先に考え、長期的な成功への道を切り開きます。
安定性・規律・継続的な利益を重視する方にとって、
Sun Trading Signal は、賢く持続可能なトレーディングへの最適なパートナーです。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
40%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
17
92%
98
70%
99%
1.93
4.10
USD
USD
25%
1:500