シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Sun Trading Signal Fix Lots
Sunyapong Borvonsin

Sun Trading Signal Fix Lots

Sunyapong Borvonsin
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 40%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
98
利益トレード:
69 (70.40%)
損失トレード:
29 (29.59%)
ベストトレード:
95.53 USD
最悪のトレード:
-75.88 USD
総利益:
832.36 USD (254 047 pips)
総損失:
-430.08 USD (13 339 pips)
最大連続の勝ち:
13 (27.17 USD)
最大連続利益:
301.14 USD (9)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
98.95%
最大入金額:
15.16%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
2.39
長いトレード:
50 (51.02%)
短いトレード:
48 (48.98%)
プロフィットファクター:
1.94
期待されたペイオフ:
4.10 USD
平均利益:
12.06 USD
平均損失:
-14.83 USD
最大連続の負け:
3 (-65.52 USD)
最大連続損失:
-75.88 USD (1)
月間成長:
30.08%
年間予想:
364.98%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
26.16 USD
最大の:
168.49 USD (11.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.29% (169.65 USD)
エクイティによる:
24.85% (273.05 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 59
AUDCAD 26
XAUUSD 9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 412
AUDCAD 57
XAUUSD 39
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 6.9K
AUDCAD 2.7K
XAUUSD -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +95.53 USD
最悪のトレード: -76 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +27.17 USD
最大連続損失: -65.52 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 111
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.33 × 331
FPMarkets-Live
0.41 × 321
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 248
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.86 × 174
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
65 より多く...
🔹 Sun トレーディングシグナル — 安定した成長のための正確なスキャルピング戦略

私たちのトレーディングシステムは、長期的な安定性と一貫性を重視して設計されています。
各トレードでは 1000 USD ごとに 0.05 ロット を使用し、ドローダウン（DD%）を厳密に管理します。

当システムは、低リスクのスキャルピング戦略に基づいており、DD を安全な範囲内に保ちます。
利益は爆発的ではありませんが、安定的で持続的、かつ予測可能です。

一時的な損失が発生した場合でも、ヘッジ取引や**注文修正（Order Correction）**を用いてリスクを管理し、損失を最小限に抑えます。

ドローダウンが発生した際には、計画的な回復プロセスを適用し、リスク上限を超えないよう徹底します。
このアプローチは、資本の安全性と持続的な成長を最優先に考え、長期的な成功への道を切り開きます。

安定性・規律・継続的な利益を重視する方にとって、
Sun Trading Signal は、賢く持続可能なトレーディングへの最適なパートナーです。


レビューなし
2025.12.10 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 02:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.23 23:21
Share of trading days is too low
2025.11.23 08:30
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 10.73% of days out of the 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 08:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
