交易:
181
盈利交易:
140 (77.34%)
亏损交易:
41 (22.65%)
最好交易:
36.28 USD
最差交易:
-137.99 USD
毛利:
506.65 USD (25 457 pips)
毛利亏损:
-1 098.19 USD (27 819 pips)
最大连续赢利:
33 (79.45 USD)
最大连续盈利:
79.45 USD (33)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
94.66%
最大入金加载:
97.14%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.59
长期交易:
88 (48.62%)
短期交易:
93 (51.38%)
利润因子:
0.46
预期回报:
-3.27 USD
平均利润:
3.62 USD
平均损失:
-26.79 USD
最大连续失误:
14 (-1 002.18 USD)
最大连续亏损:
-1 002.18 USD (14)
每月增长:
-60.25%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
702.68 USD
最大值:
1 010.79 USD (77.27%)
相对跌幅:
结余:
77.27% (1 010.79 USD)
净值:
76.51% (1 001.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|109
|EURAUD
|38
|NZDCHF
|19
|GBPCHF
|13
|AUDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD
|238
|EURAUD
|-167
|NZDCHF
|-47
|GBPCHF
|-553
|AUDCHF
|-69
|EURUSD
|8
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD
|14K
|EURAUD
|-6.1K
|NZDCHF
|-625
|GBPCHF
|-8.6K
|AUDCHF
|-453
|EURUSD
|53
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
最好交易: +36.28 USD
最差交易: -138 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +79.45 USD
最大连续亏损: -1 002.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-ECN-3
|0.69 × 118
|
RoboForex-Prime
|0.72 × 1751
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
FXChoice-Pro Live
|1.52 × 25
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.65 × 693
|
Alpari-Pro.ECN
|1.65 × 26
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 191
|
EGlobal-Cent4
|1.93 × 42
每月30 USD
-59%
0
0
USD
USD
410
USD
USD
5
98%
181
77%
95%
0.46
-3.27
USD
USD
77%
1:300