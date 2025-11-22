SeñalesSecciones
Hua Yang

TaipeiFx

Hua Yang
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -59%
RoboForex-Prime
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
181
Transacciones Rentables:
140 (77.34%)
Transacciones Irrentables:
41 (22.65%)
Mejor transacción:
36.28 USD
Peor transacción:
-137.99 USD
Beneficio Bruto:
506.65 USD (25 457 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 098.19 USD (27 819 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (79.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
79.45 USD (33)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Actividad comercial:
94.66%
Carga máxima del depósito:
97.14%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.59
Transacciones Largas:
88 (48.62%)
Transacciones Cortas:
93 (51.38%)
Factor de Beneficio:
0.46
Beneficio Esperado:
-3.27 USD
Beneficio medio:
3.62 USD
Pérdidas medias:
-26.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-1 002.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 002.18 USD (14)
Crecimiento al mes:
-60.25%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
702.68 USD
Máxima:
1 010.79 USD (77.27%)
Reducción relativa:
De balance:
77.27% (1 010.79 USD)
De fondos:
76.51% (1 001.68 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD 109
EURAUD 38
NZDCHF 19
GBPCHF 13
AUDCHF 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD 238
EURAUD -167
NZDCHF -47
GBPCHF -553
AUDCHF -69
EURUSD 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD 14K
EURAUD -6.1K
NZDCHF -625
GBPCHF -8.6K
AUDCHF -453
EURUSD 53
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +36.28 USD
Peor transacción: -138 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 33
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +79.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 002.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 5
ICMarkets-Live04
0.00 × 7
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-ECN-3
0.69 × 118
RoboForex-Prime
0.72 × 1751
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
FXChoice-Pro Live
1.52 × 25
TMGM.TradeMax-Live7
1.65 × 693
Alpari-Pro.ECN
1.65 × 26
RoboForex-ECN
1.66 × 191
EGlobal-Cent4
1.93 × 42
otros 25...
EA Trading
No hay comentarios
2025.12.05 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 22:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.03 01:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 22:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 13:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 10:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 03:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 01:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 23:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 08:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 18:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 17:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 08:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 03:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 23:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 22:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.22 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
