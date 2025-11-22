- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
181
Прибыльных трейдов:
140 (77.34%)
Убыточных трейдов:
41 (22.65%)
Лучший трейд:
36.28 USD
Худший трейд:
-137.99 USD
Общая прибыль:
506.65 USD (25 457 pips)
Общий убыток:
-1 098.19 USD (27 819 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (79.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
79.45 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
94.66%
Макс. загрузка депозита:
97.14%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.59
Длинных трейдов:
88 (48.62%)
Коротких трейдов:
93 (51.38%)
Профит фактор:
0.46
Мат. ожидание:
-3.27 USD
Средняя прибыль:
3.62 USD
Средний убыток:
-26.79 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 002.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 002.18 USD (14)
Прирост в месяц:
-60.25%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
702.68 USD
Максимальная:
1 010.79 USD (77.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.27% (1 010.79 USD)
По эквити:
76.51% (1 001.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|109
|EURAUD
|38
|NZDCHF
|19
|GBPCHF
|13
|AUDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD
|238
|EURAUD
|-167
|NZDCHF
|-47
|GBPCHF
|-553
|AUDCHF
|-69
|EURUSD
|8
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD
|14K
|EURAUD
|-6.1K
|NZDCHF
|-625
|GBPCHF
|-8.6K
|AUDCHF
|-453
|EURUSD
|53
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +36.28 USD
Худший трейд: -138 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +79.45 USD
Макс. убыток в серии: -1 002.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-ECN-3
|0.69 × 118
|
RoboForex-Prime
|0.72 × 1751
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
FXChoice-Pro Live
|1.52 × 25
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.65 × 693
|
Alpari-Pro.ECN
|1.65 × 26
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 191
|
EGlobal-Cent4
|1.93 × 42
EA Trading
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-59%
0
0
USD
USD
410
USD
USD
5
98%
181
77%
95%
0.46
-3.27
USD
USD
77%
1:300