Hua Yang

TaipeiFx

Hua Yang
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -59%
RoboForex-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
181
Прибыльных трейдов:
140 (77.34%)
Убыточных трейдов:
41 (22.65%)
Лучший трейд:
36.28 USD
Худший трейд:
-137.99 USD
Общая прибыль:
506.65 USD (25 457 pips)
Общий убыток:
-1 098.19 USD (27 819 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (79.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
79.45 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
94.66%
Макс. загрузка депозита:
97.14%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.59
Длинных трейдов:
88 (48.62%)
Коротких трейдов:
93 (51.38%)
Профит фактор:
0.46
Мат. ожидание:
-3.27 USD
Средняя прибыль:
3.62 USD
Средний убыток:
-26.79 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 002.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 002.18 USD (14)
Прирост в месяц:
-60.25%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
702.68 USD
Максимальная:
1 010.79 USD (77.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.27% (1 010.79 USD)
По эквити:
76.51% (1 001.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD 109
EURAUD 38
NZDCHF 19
GBPCHF 13
AUDCHF 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD 238
EURAUD -167
NZDCHF -47
GBPCHF -553
AUDCHF -69
EURUSD 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD 14K
EURAUD -6.1K
NZDCHF -625
GBPCHF -8.6K
AUDCHF -453
EURUSD 53
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +36.28 USD
Худший трейд: -138 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +79.45 USD
Макс. убыток в серии: -1 002.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 5
ICMarkets-Live04
0.00 × 7
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-ECN-3
0.69 × 118
RoboForex-Prime
0.72 × 1751
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
FXChoice-Pro Live
1.52 × 25
TMGM.TradeMax-Live7
1.65 × 693
Alpari-Pro.ECN
1.65 × 26
RoboForex-ECN
1.66 × 191
EGlobal-Cent4
1.93 × 42
еще 25...
EA Trading
Нет отзывов
2025.12.05 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 22:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.03 01:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 22:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 13:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 10:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 03:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 01:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 23:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 08:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 18:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 17:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 08:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 03:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 23:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 22:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.22 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.