Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live16 0.00 × 2 ICMarkets-Live04 0.00 × 5 RoboForex-ECN-3 0.38 × 13 RoboForex-Prime 2.11 × 9 Coinexx-Live 3.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 3.70 × 83 LiteFinance-Classic.com 4.91 × 11 GoMarkets-Real 1 6.86 × 7 TradeMaxGlobal-Demo 7.00 × 1 OctaFX-Real9 8.26 × 23 RoboForex-Pro-5 9.57 × 21 RoboForex-Pro-2 9.89 × 9 FXCL-Main2 11.00 × 1 Swissquote-Live1 12.25 × 4 Just2Trade-Real 14.14 × 63