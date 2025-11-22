SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TaipeiFx
Hua Yang

TaipeiFx

Hua Yang
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Prime
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
51
Bénéfice trades:
49 (96.07%)
Perte trades:
2 (3.92%)
Meilleure transaction:
9.05 USD
Pire transaction:
-4.54 USD
Bénéfice brut:
137.05 USD (7 629 pips)
Perte brute:
-4.63 USD (329 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (79.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
79.45 USD (33)
Ratio de Sharpe:
1.20
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
10.33%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
29.17
Longs trades:
28 (54.90%)
Courts trades:
23 (45.10%)
Facteur de profit:
29.60
Rendement attendu:
2.60 USD
Bénéfice moyen:
2.80 USD
Perte moyenne:
-2.32 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-4.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.54 USD (1)
Croissance mensuelle:
13.24%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4.54 USD (0.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
15.77% (178.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 20
EURAUD 19
NZDCHF 9
GBPCHF 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 41
EURAUD 41
NZDCHF 37
GBPCHF 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD 2.8K
EURAUD 2.7K
NZDCHF 1.3K
GBPCHF 443
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.05 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +79.45 USD
Perte consécutive maximale: -4.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live16
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 5
RoboForex-ECN-3
0.38 × 13
RoboForex-Prime
2.11 × 9
Coinexx-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
3.70 × 83
LiteFinance-Classic.com
4.91 × 11
GoMarkets-Real 1
6.86 × 7
TradeMaxGlobal-Demo
7.00 × 1
OctaFX-Real9
8.26 × 23
RoboForex-Pro-5
9.57 × 21
RoboForex-Pro-2
9.89 × 9
FXCL-Main2
11.00 × 1
Swissquote-Live1
12.25 × 4
Just2Trade-Real
14.14 × 63
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
EA Trading
Aucun avis
2025.11.22 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire