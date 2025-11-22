SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TaipeiFx
Hua Yang

TaipeiFx

Hua Yang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Prime
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
49 (96.07%)
Loss Trade:
2 (3.92%)
Best Trade:
9.05 USD
Worst Trade:
-4.54 USD
Profitto lordo:
137.05 USD (7 629 pips)
Perdita lorda:
-4.63 USD (329 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (79.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.45 USD (33)
Indice di Sharpe:
1.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
10.33%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
29.17
Long Trade:
28 (54.90%)
Short Trade:
23 (45.10%)
Fattore di profitto:
29.60
Profitto previsto:
2.60 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-2.32 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.54 USD (1)
Crescita mensile:
13.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.54 USD (0.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
15.77% (178.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 20
EURAUD 19
NZDCHF 9
GBPCHF 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 41
EURAUD 41
NZDCHF 37
GBPCHF 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 2.8K
EURAUD 2.7K
NZDCHF 1.3K
GBPCHF 443
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.05 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +79.45 USD
Massima perdita consecutiva: -4.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live16
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 5
RoboForex-ECN-3
0.38 × 13
RoboForex-Prime
2.11 × 9
Coinexx-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
3.70 × 83
LiteFinance-Classic.com
4.91 × 11
GoMarkets-Real 1
6.86 × 7
TradeMaxGlobal-Demo
7.00 × 1
OctaFX-Real9
8.26 × 23
RoboForex-Pro-5
9.57 × 21
RoboForex-Pro-2
9.89 × 9
FXCL-Main2
11.00 × 1
Swissquote-Live1
12.25 × 4
Just2Trade-Real
14.14 × 63
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
EA Trading
Non ci sono recensioni
2025.11.22 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati