- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
49 (96.07%)
Loss Trade:
2 (3.92%)
Best Trade:
9.05 USD
Worst Trade:
-4.54 USD
Profitto lordo:
137.05 USD (7 629 pips)
Perdita lorda:
-4.63 USD (329 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (79.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.45 USD (33)
Indice di Sharpe:
1.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
10.33%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
29.17
Long Trade:
28 (54.90%)
Short Trade:
23 (45.10%)
Fattore di profitto:
29.60
Profitto previsto:
2.60 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-2.32 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.54 USD (1)
Crescita mensile:
13.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.54 USD (0.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
15.77% (178.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|20
|EURAUD
|19
|NZDCHF
|9
|GBPCHF
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|41
|EURAUD
|41
|NZDCHF
|37
|GBPCHF
|13
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|2.8K
|EURAUD
|2.7K
|NZDCHF
|1.3K
|GBPCHF
|443
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.05 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +79.45 USD
Massima perdita consecutiva: -4.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
EA Trading
