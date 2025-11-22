SignaleKategorien
Hua Yang

TaipeiFx

Hua Yang
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -59%
RoboForex-Prime
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
181
Gewinntrades:
140 (77.34%)
Verlusttrades:
41 (22.65%)
Bester Trade:
36.28 USD
Schlechtester Trade:
-137.99 USD
Bruttoprofit:
506.65 USD (25 457 pips)
Bruttoverlust:
-1 098.19 USD (27 819 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (79.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
79.45 USD (33)
Sharpe Ratio:
-0.15
Trading-Aktivität:
94.66%
Max deposit load:
97.14%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.59
Long-Positionen:
88 (48.62%)
Short-Positionen:
93 (51.38%)
Profit-Faktor:
0.46
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-1 002.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 002.18 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-60.25%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
702.68 USD
Maximaler:
1 010.79 USD (77.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
77.27% (1 010.79 USD)
Kapital:
76.51% (1 001.68 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD 109
EURAUD 38
NZDCHF 19
GBPCHF 13
AUDCHF 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD 238
EURAUD -167
NZDCHF -47
GBPCHF -553
AUDCHF -69
EURUSD 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD 14K
EURAUD -6.1K
NZDCHF -625
GBPCHF -8.6K
AUDCHF -453
EURUSD 53
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +36.28 USD
Schlechtester Trade: -138 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +79.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 002.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 5
ICMarkets-Live04
0.00 × 7
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-ECN-3
0.69 × 118
RoboForex-Prime
0.72 × 1751
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
FXChoice-Pro Live
1.52 × 25
TMGM.TradeMax-Live7
1.65 × 693
Alpari-Pro.ECN
1.65 × 26
RoboForex-ECN
1.66 × 191
EGlobal-Cent4
1.93 × 42
noch 25 ...
EA Trading
Keine Bewertungen
2025.12.05 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 22:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.03 01:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 22:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 13:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 10:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 03:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 01:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 23:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 08:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 18:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 17:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 08:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 03:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 23:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 22:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.22 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
