- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
181
Negociações com lucro:
140 (77.34%)
Negociações com perda:
41 (22.65%)
Melhor negociação:
36.28 USD
Pior negociação:
-137.99 USD
Lucro bruto:
506.65 USD (25 457 pips)
Perda bruta:
-1 098.19 USD (27 819 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (79.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
79.45 USD (33)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
94.66%
Depósito máximo carregado:
97.14%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.59
Negociações longas:
88 (48.62%)
Negociações curtas:
93 (51.38%)
Fator de lucro:
0.46
Valor esperado:
-3.27 USD
Lucro médio:
3.62 USD
Perda média:
-26.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-1 002.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 002.18 USD (14)
Crescimento mensal:
-60.25%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
702.68 USD
Máximo:
1 010.79 USD (77.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
77.27% (1 010.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
76.51% (1 001.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|109
|EURAUD
|38
|NZDCHF
|19
|GBPCHF
|13
|AUDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD
|238
|EURAUD
|-167
|NZDCHF
|-47
|GBPCHF
|-553
|AUDCHF
|-69
|EURUSD
|8
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD
|14K
|EURAUD
|-6.1K
|NZDCHF
|-625
|GBPCHF
|-8.6K
|AUDCHF
|-453
|EURUSD
|53
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +36.28 USD
Pior negociação: -138 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +79.45 USD
Máxima perda consecutiva: -1 002.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-ECN-3
|0.69 × 118
|
RoboForex-Prime
|0.72 × 1751
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
FXChoice-Pro Live
|1.52 × 25
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.65 × 693
|
Alpari-Pro.ECN
|1.65 × 26
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 191
|
EGlobal-Cent4
|1.93 × 42
25 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
EA Trading
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-59%
0
0
USD
USD
410
USD
USD
5
98%
181
77%
95%
0.46
-3.27
USD
USD
77%
1:300