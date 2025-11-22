SinaisSeções
Hua Yang

TaipeiFx

Hua Yang
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -59%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
181
Negociações com lucro:
140 (77.34%)
Negociações com perda:
41 (22.65%)
Melhor negociação:
36.28 USD
Pior negociação:
-137.99 USD
Lucro bruto:
506.65 USD (25 457 pips)
Perda bruta:
-1 098.19 USD (27 819 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (79.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
79.45 USD (33)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
94.66%
Depósito máximo carregado:
97.14%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.59
Negociações longas:
88 (48.62%)
Negociações curtas:
93 (51.38%)
Fator de lucro:
0.46
Valor esperado:
-3.27 USD
Lucro médio:
3.62 USD
Perda média:
-26.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-1 002.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 002.18 USD (14)
Crescimento mensal:
-60.25%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
702.68 USD
Máximo:
1 010.79 USD (77.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
77.27% (1 010.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
76.51% (1 001.68 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD 109
EURAUD 38
NZDCHF 19
GBPCHF 13
AUDCHF 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD 238
EURAUD -167
NZDCHF -47
GBPCHF -553
AUDCHF -69
EURUSD 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD 14K
EURAUD -6.1K
NZDCHF -625
GBPCHF -8.6K
AUDCHF -453
EURUSD 53
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +36.28 USD
Pior negociação: -138 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +79.45 USD
Máxima perda consecutiva: -1 002.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 5
ICMarkets-Live04
0.00 × 7
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-ECN-3
0.69 × 118
RoboForex-Prime
0.72 × 1751
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
FXChoice-Pro Live
1.52 × 25
TMGM.TradeMax-Live7
1.65 × 693
Alpari-Pro.ECN
1.65 × 26
RoboForex-ECN
1.66 × 191
EGlobal-Cent4
1.93 × 42
25 mais ...
EA Trading
Sem comentários
2025.12.05 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 22:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.03 01:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 22:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 13:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 10:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 03:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 01:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 23:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 08:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 18:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 17:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 08:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 03:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 23:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 22:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.22 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
