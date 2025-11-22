SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TaipeiFx
Hua Yang

TaipeiFx

Hua Yang
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Prime
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
49 (96.07%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (3.92%)
En iyi işlem:
9.05 USD
En kötü işlem:
-4.54 USD
Brüt kâr:
137.05 USD (7 629 pips)
Brüt zarar:
-4.63 USD (329 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (79.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.45 USD (33)
Sharpe oranı:
1.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
10.33%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
29.17
Alış işlemleri:
28 (54.90%)
Satış işlemleri:
23 (45.10%)
Kâr faktörü:
29.60
Beklenen getiri:
2.60 USD
Ortalama kâr:
2.80 USD
Ortalama zarar:
-2.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.54 USD (1)
Aylık büyüme:
13.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.54 USD (0.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
15.77% (178.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 20
EURAUD 19
NZDCHF 9
GBPCHF 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 41
EURAUD 41
NZDCHF 37
GBPCHF 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 2.8K
EURAUD 2.7K
NZDCHF 1.3K
GBPCHF 443
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.05 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +79.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live16
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 5
RoboForex-ECN-3
0.38 × 13
RoboForex-Prime
2.11 × 9
Coinexx-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
3.70 × 83
LiteFinance-Classic.com
4.91 × 11
GoMarkets-Real 1
6.86 × 7
TradeMaxGlobal-Demo
7.00 × 1
OctaFX-Real9
8.26 × 23
RoboForex-Pro-5
9.57 × 21
RoboForex-Pro-2
9.89 × 9
FXCL-Main2
11.00 × 1
Swissquote-Live1
12.25 × 4
Just2Trade-Real
14.14 × 63
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
EA Trading
İnceleme yok
2025.11.22 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol