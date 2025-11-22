- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
49 (96.07%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (3.92%)
En iyi işlem:
9.05 USD
En kötü işlem:
-4.54 USD
Brüt kâr:
137.05 USD (7 629 pips)
Brüt zarar:
-4.63 USD (329 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (79.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.45 USD (33)
Sharpe oranı:
1.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
10.33%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
29.17
Alış işlemleri:
28 (54.90%)
Satış işlemleri:
23 (45.10%)
Kâr faktörü:
29.60
Beklenen getiri:
2.60 USD
Ortalama kâr:
2.80 USD
Ortalama zarar:
-2.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.54 USD (1)
Aylık büyüme:
13.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.54 USD (0.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
15.77% (178.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|20
|EURAUD
|19
|NZDCHF
|9
|GBPCHF
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|41
|EURAUD
|41
|NZDCHF
|37
|GBPCHF
|13
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|2.8K
|EURAUD
|2.7K
|NZDCHF
|1.3K
|GBPCHF
|443
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.05 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +79.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN-3
|0.38 × 13
|
RoboForex-Prime
|2.11 × 9
|
Coinexx-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|3.70 × 83
|
LiteFinance-Classic.com
|4.91 × 11
|
GoMarkets-Real 1
|6.86 × 7
|
TradeMaxGlobal-Demo
|7.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|8.26 × 23
|
RoboForex-Pro-5
|9.57 × 21
|
RoboForex-Pro-2
|9.89 × 9
|
FXCL-Main2
|11.00 × 1
|
Swissquote-Live1
|12.25 × 4
|
Just2Trade-Real
|14.14 × 63
EA Trading
İnceleme yok